Milano | arrestato 26enne ex studente della Bocconi e ladro di appartamenti

Milano : nasconde quasi 130 chili di droga nel box - arrestato : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - nascondeva quasi 130 chili di droga in un box auto. Per questo un 42enne è stato arrestato dai carabinieri a Milano. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, quando i militari della stazione di Rho, fermi in strada per la compilazione di una notifica nei confronti di una per

Milano - nascondeva 130 chili di droga nel box : arrestato "per caso" : I carabinieri di Rho hanno notato e riconosciuto un pregiudicato mentre compilavano una multa, e hanno deciso di fare qualche controllo

Milano : sfila cellulare dalle mani di una donna e fugge in bici - arrestato : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Ha sfilato il cellulare dalle mani di una donna che camminava lungo la strada, poi si è dato alla fuga sfrecciando le per le strade a bordo di una bicicletta, ma è stato individuato e arrestato. E' quello che è accaduto ieri sera, intorno alle 21.30, a Milano. Il giovan

Abborda una ragazzina e poi la stupra : arrestato ai Navigli a Milano : Una ragazza minorenne congolese ha subito la notte scorsa una violenza sessuale a Milano e il suo presunto aggressore è stato arrestato in poche ore dalla polizia. Si tratta di un uomo originario ...

Milano : abborda ragazzina e poi la stupra - arrestato 39enne dello Sri Lanka : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Una ragazza minorenne congolese ha subito la notte scorsa una violenza sessuale a Milano e il suo presunto aggressore è stato arrestato in poche ore dalla polizia. Si tratta di un uomo originario dello Sri Lanka di 39 anni, con cui la giovane aveva mangiato una pizza e

Arrestato in Italia architetto russo - Milano nega l'estradizione : Arrestato in Italia architetto russo, Milano nega l'estradizione Secondo i giudici della Corte d'Appello, nel mandato d'arresto spiccato da Mosca non ci sono prove. L'uomo, un 48enne, sostiene di aver denunciato un caso di corruzione che "coinvolge anche un potente membro della Duma". E aggiunge: "In Russia mi ...

Arrestato in Italia architetto russo - Milano nega l'estradizione - : Secondo i giudici della Corte d'Appello, nel mandato d'arresto spiccato da Mosca non ci sono prove. L'uomo, un 48enne, sostiene di aver denunciato un caso di corruzione che "coinvolge anche un potente ...

Milano : spacciava droga vicino stazione Rho-Fiera - arrestato : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - spacciava droga nei pressi della stazione ferroviaria di Rho-Fiera, a Milano e per questo è stato arrestato. E' accaduto a un 21enne di origine senegalese, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Gli agenti del commissariato di Rho erano già da alcuni giorni sulle su

"Su ambulanza tutti maschi" - impedisce soccorsi a moglie incinta/ Ultime notizie Milano : marocchino arrestato : "Su ambulanza tutti maschi": impedisce a moglie incinta di essere soccorsa. Un giovane 23enne di origini marocchine è stato arrestato dopo un'aggressione con gli agenti intervenuti.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:45:00 GMT)

Milano - in giro per la città con cocaina ed eroina in tasca : arrestato pusher 58enne : Un uomo di cinquantotto anni, cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli hanno agenti lo hanno ...

Tenta di strappare borsa a turista svedese in centro a Milano - arrestato : Milano, 12 agosto 2018 - Paura a Milano per una turista svedese di 26 anni. Mentre camminava in viale Vittorio Veneto, vicino a Porta Venezia, un uomo ha cercato di strapparle la borsa a tracolla, ma ...

Ancora un caso di molestie in metro a Milano - arrestato un 30enne : Ancora un caso di molestie in metro a Milano, arrestato un 30enne È accaduto intorno alle 11.30 dell'8 agosto sulla linea gialla. L'uomo non ha esitato ad avvicinare la ragazzina, che si trovava in compagnia della madre. Si tratta del terzo episodio avvenuto in pochi giorni nel capoluogo lombardo Parole ...

Ancora un caso di molestie in metro a Milano - arrestato un 30enne - : accaduto intorno alle 11.30 dell'8 agosto sulla linea gialla. L'uomo non ha esitato ad avvicinare la ragazzina, che si trovava in compagnia della madre. Si tratta del terzo episodio avvenuto in pochi ...

Milano - picchia la moglie - la cognata e minaccia il marito : arrestato : Ha prima picchiato la moglie, poi, quando ha scoperto che si era rifugiata dalla sorella, si è recato a casa della parente di lei e ha aggredito anche la cognata e marito. Alla fine l'uomo è stato ...