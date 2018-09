Milan Gattuso vuole rilanciare Bakayoko in un altro ruolo

Giunti : 'Milan - altro che funerale. Gattuso il nuovo Conte' : ' Il nuovo Conte potrebbe essere Rino - spiega l'ex tecnico del Perugia in una intervista a La Gazzetta dello Sport -. Va lasciato lavorare in serenità e sono certo che Leo e Maldini gli faranno da ...

Milan - Gattuso : “dobbiamo ancora migliorare” : “Alla 2/a giornata non si può parlare di svolta, c’era rammarico per la sconfitta di Napoli, ma non eravamo da buttare via in quella partita. Ci sono squadre che quest’anno si sono rafforzate, lo abbiamo fatto anche noi. Forse perché ci sono io in panchina, che sono giovane, ma viene messo in discussione tutto”. Così Rino Gattuso commenta a Sky la vittoria del Milan sulla Roma. “abbiamo dimostrato di saper ...

Milan - Gattuso - una vittoria storica : sfatato il tabù del recupero... : Era il 14 maggio 2006, ultima giornata del campionato rivoluzionato qualche mese più tardi dalle sentenze di Calciopoli. Il Milan vinse al 90' contro la Roma grazie ad un rigore di Marcio Amoroso. Da ...

Gattuso soddisfatto del suo Milan : “abbiamo saputo soffrire! Higuain fondamentale. Vi dico che fra due settimane…” : Intervistato nel post gara di Milan-Roma, Rino Gattuso ha speso delle belle parole per la prestazione dei rossoneri, elogiando la partita di Higuain e Biglia, nonchè i meriti di tutta la squadra Il Milan batte 2-1 la Roma, con un gol al ’95 e trova i primi 3 punti della sua stagione. Vittoria convincente per i ragazzi di Gattuso, apparsi in netto miglioramento dopo la sconfitta subita in rimonta per 3-2 dal Napoli. Gattuso, ...

Milan - Gattuso : "La società mi ha dato una buona rosa - ora dobbiamo migliorare" : Il tecnico dopo la vittoria sulla Roma: "Alla prima difficoltà iniziamo ad abbassarci. Higuain con Cutrone? Dipende, ci sarà spazio per tutti"

Milan-Roma - Gattuso : 'Presto per parlare di svolta. Cutrone? Ha il veleno dentro - avrà spazio' : L'allenatore ha commentato il match a Sky Sport: "Il gol di Cutrone può essere la svolta? Siamo ancora alla seconda giornata, mi viene da sorridere. Troppo presto per parlare di svolta. Dopo Napoli c'...

Serie A - Gattuso : "Milan - il meglio deve ancora venire. Continuiamo così" : Durante il match ha continuato a spingere i suoi sotto la pioggia battente. A fine partita è corso ad abbracciare i giocatori uno dopo l'altro. Rino Gattuso ora si gode il successo sulla Roma arrivato ...

Milan-Roma 2-1 - Cutrone al 95’ regala tre punti a Gattuso : La squadra di Gattuso gioca bene e chiude i primi 45’ al comando (Kessie). Ma, come a Napoli, subisce gol al 59’ (Fazio). I tre punti in extremis. La Var frena Higuain e N’Zonzi

