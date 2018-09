Milan | Donnarumma | ' Le critiche? Le accetto e lavoro per dare il massimo'

Donnarumma fissa gli obiettivi del suo Milan : 'la Champions è casa nostra!' : Gigio Donnarumma ha parlato della stagione del Milan iniziata da poche settimane con il piede giusto, la vittoria con la Roma dà morale ' E' sempre bello tornare a Coverciano, è la nostra casa e ...

Donnarumma fissa gli obiettivi del suo Milan : “la Champions è casa nostra!” : Gigio Donnarumma ha parlato della stagione del Milan iniziata da poche settimane con il piede giusto, la vittoria con la Roma dà morale “E’ sempre bello tornare a Coverciano, è la nostra casa e dobbiamo cercare di riportare l’Italia dove merita. Accetto le critiche, sono un ragazzo tranquillo che lavora sempre al massimo e dà tutto in ogni allenamento“. Gigio Donnarumma, intercettato da Skysport, ha parlato del suo ...

Milan - senti Amelia : 'Ecco cosa deve fare Donnarumma' : Marco Amelia , intervenuto su Radio 1 Sport durante 'Il Mattino ha il gol in bocca', ha parlato della situazione dei portieri di Milan e Roma: 'Il portiere è un ruolo delicato, quando commette un errore è sempre gol. Abbiamo visto dei ...

Colloqui serrati a Casa Milan : dopo Rodriguez - adesso tocca a Donnarumma : Casa Milan, convocati gli agenti di Gigio Donnarumma, dopo la giornata di ieri molto attiva sul fronte Ricardo Rodriguez A Casa Milan c’è un discreto via vai, nonostante il calciomercato sia chiuso. Sì perchè in altri paesi, la sessione estiva terminerà a fine mese e dunque ancora qualcosa in ballo potrebbe esserci. Ieri sera infatti c’è stato un Colloquio tra i vertici rossoneri e gli agenti di Rodriguez, terzino che interessa ...

Live Napoli-Milan 3-2 al 45? st Donnarumma salva su Insigne : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Napoli-Milan - Gattuso : 'Ancelotti più di un allenatore. Donnarumma? Può diventare il più forte al mondo' : LIVE 15:11 24 ago Un giudizio su Castillejo? E' un giocatore con una gamba veloce, frizzantina. Viene da un calcio totalmente diverso dal nostro, ma ti riesce a dare un'alternativa diversa rispetto ...

Napoli-Milan - Donnarumma e un tabù da sfatare contro i partenopei : Il Milan si appresta a fare il suo esordio in campionato contro il Napoli. La squadra allenata da Rino Gattuso scenderà in campo sabato alle ore 20.30 allo stadio ‘San Paolo’. A difendere i pali dei rossoneri ci sarà Gianluigi Donnarumma, che ad oggi risulta essere favorito su Pepe Reina. Proprio il portiere classe 1999 sarà chiamato a sfatare un tabù contro i partenopei. Donnarumma: mai una vittoria contro il Napoli dal suo ...

Milan - l'obiettivo di Donnarumma e Gattuso : riportare in alto i rossoneri : Più che cambiare il vento, o la temperatura rimasta altissima dalle parti di Milanello, sono cambiate le facce. La faccia di chi difende il Milan, vale a dire Gigio Donnarumma, più rilassata, e di chi ...

Milan - Donnarumma non teme il dualismo con Donnarumma : “giocherà chi starà meglio. Chelsea? Ecco la verità” : Il portiere spagnolo è stato presentato oggi alla stampa, il dualismo con Donnarumma e la possibilità Chelsea i temi trattati “Chi starà meglio, giocherà“. Pepe Reina si esprime così in merito al dualismo con Gianluigi Donnarumma per difendere la porta del Milan. “Io do sempre il massimo aspettando di giocare – sottolinea il 35enne spagnolo durante la sua conferenza stampa di presentazione – Poi bisogna ...

Milan - Reina : "Qui parla la storia. Donnarumma titolare? Vedremo..."