Migranti | Unhcr | calano i viaggi della speranza ma aumentano i rischi

Migranti - Unhcr : meno viaggi - più rischi : ANSA, - GINEVRA, 3 SET - I viaggi della speranza dei Migranti attraverso il Mediterraneo sono in diminuzione, ma sono anche più rischiosi. A sostenerlo è l'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, nel ...

Rocca di Papa - Unhcr : Italia sia orgogliosa dei Migranti accolti : Rocca di Papa, askanews, - "L'Italia dovrebbe essere orgogliosa del fatto che i rifugiati siano accolti qui", lo ha detto Carlotta Sami dell'Unhcr, uscendo dal Centro di accoglienza "Un mondo migliore"...

Unhcr : 2018 - 1600 Migranti morti in mare : 11.00 "Già nel 2018, più di 1.600 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste europee, nonostante il numero di coloro che cercano di attraversare sia diminuito in maniera significativa rispetto agli anni precedenti". A ricordarlo è l'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati,dicendosi "pronta a sostenere gli Stati nello sviluppare un approccio basato sul salvataggio delle vite e sull'affontare alla radice le ...

Nave Diciotti - Unhcr : "Ue accolga i Migranti". Guardia costiera : "Fateli scendere" : Report dal patugliatore: "Estrema criticità a bordo". Oggi pm di Agrigento a Roma sentirà alcuni funzionari del Viminale nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale Nave ...

Nave Diciotti - Unhcr e Oim : consentire sbarco di rifugiati e Migranti. Salvini : "Tutti illegali" : Quindi, nessuna interferenza nei confronti della politica". Quanto alla situazione trovata a bordo, Patronaggio spiega di aver "constatato che sono quasi tutti affetti da scabbia. Una realtà ...

Nave Diciotti : Salvini “Stati Ue non fanno il loro dovere”/ Ultime notizie - Unhcr “Migranti bisognosi di cure" : Migranti, Nave Diciotti: le Ultime notizie, Salvini "contro" Toninelli sullo sbarco a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Migranti - Unhcr : 'E' nel Mediterraneo la rotta più letale al mondo' : ... il gruppo più consistente per nazionalità, a dimostrazione della disperazione che continuano a vivere i rifugiati siriani, colpiti dalla crisi dei rifugiati più grande del mondo. L'Unhcr rinnova il ...

Migranti - Toninelli : ” Violazioni dei diritti nei centri in Libia? Preoccupati - in contatto con Unhcr e Oim” : “Se mi fido della Guardia costiera libica come Salvini? Il punto non è se ci fidiamo o meno: è riconosciuta dal diritto del mare, legittimata a intervenire a livello internazionale e dall’Ue”. Così si difende il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo le accuse rivolte ai libici, le denunce di Violazioni e le stesse inchieste del Fatto Quotidiano sulle pratiche messe in atto dai libici di affondare ...