Migranti | Onu | meno viaggi ma più rischi di morte

Migranti - Onu : sovraffollamento in Grecia : 7.18 I Centri di accoglienza e identificazione dei Migranti nel Mar Egeo,in Grecia, sono seriamente sovraffollati. Lo afferma l'Alto commissario delle Naziooni Unite (Unhcr), che chiede ad Atene di risovere il problema. Migliaia di richiedenti asilo e Migranti, tra cui molti bambini, vivono in condizioni misere, inadeguate e in rapido deterioramento. Alcune persone sono in questi centri da più di 6 mesi. L'Unhcr chiede di accelerare le ...

Migranti - Salvini : UE quasi finito bonus "no" - poi faremo da soli : Roma, 30 ago., askanews, - Sulla gestione dell'emergenza Migranti "stiamo facendo un sacco di proposte all'Europa: per il momento stiamo raccogliendo una sequela infinita di no, da Macron e dagli ...

Migranti : Onu - 85% loro reddito resta in Paesi accoglienza :

Migranti SU DICIOTTI - ONU VS SALVINI : “FATELI SBARCARE”/ Ultime notizie : intesa tra i due vicepremier : Nave DICIOTTI, Ultime notizie: scontro SALVINI-Fico, "MIGRANTI restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Migranti su Diciotti - Onu vs Salvini : “fateli sbarcare”/ Ultime notizie : minaccia Di Maio - “no soldi a Ue” : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "Migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:36:00 GMT)

Migranti - Orban lascia il patto Onu : "Non è diritto fondamentale" : Il ministro degli affari esteri ungherese Peter Szijjarto ha annunciato di voler ritirare l'Ungheria dal patto sui Migranti dell'Onu. 'Le Nazioni Unite ritengono che l'immigrazione sia un diritto ...

Migranti : Ungheria fuori da Patto Onu : L'Onu pensa che la migrazione sia una cosa da incoraggiare in vari modi, ed è un diritto fondamentale, mentre secondo l'Ungheria è una minaccia per il mondo e per l'Europa in speciale", ha detto. Il ...

Consulta : incostituzionale lunga residenza bonus affitto Migranti : Roma, 20 lug., askanews, - È incostituzionale il requisito della residenza quinquennale sul territorio regionale o decennale sul territorio nazionale richiesto ai soli cittadini extra-comunitari al ...

Migranti : accordo Onu per 'global compact' - ma Usa lo boicottano :

Migranti - Onu : "Libia porto non sicuro" : 12.50 "Dovrebbe essere consentito ad ogni imbarcazione con la capacità di salvataggio di sbarcare i Migranti nel porto più sicuro e vicino". Così l'agenzia Onu per i rifugiati per voce del coordinatore per il Sud Europa, Camargo. "Allo stato attuale la Libia non è un porto sicuro", ha sottolineato. "Mi sembra difficile pensare che la Guardia costiera libica possa salvarli tutti", ha aggiunto il coordinatore Onu per la Libia, Mignone.

Migranti : Toninelli - massimo supporto a Onu - non ci voltiamo mai da altra parte : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Il governo italiano non si volta mai dall’altra parte rispetto all’emergenza umanitaria dei Migranti. Cederemo a Tripoli fino a 12 imbarcazioni per i salvataggi in mare, ma diamo all’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati massimo supporto nel loro impegno per il rispetto dei diritti umani e per il nuovo centro aperto di transito e assistenza che sta per essere inaugurato in territorio ...

