Migrante 16enne aggredito nell' Agrigentino | ' Ritorna al tuo Paese'

“Torna nel tuo Paese” - Migrante 16enne aggredito a calci e pugni finisce in ospedale : La vittima è il giovane Ahmed, insultato in strada, preso a sportellate e infine picchiato a calci e pugni. Ora è ricoverato in ospedale con contusioni e ferite su tutto il corpo. La denuncia della struttura in cui è ospitato da un anno: "Gli hanno urlato torna nel tuo paese"Continua a leggere