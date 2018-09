Migrante 16enne aggredito nell'Agrigentino : 'Ritorna al tuo Paese' - : Il ragazzo è in Italia da un anno, ospite di una comunità per minori non accompagnati. Ha riportato una contusione a un testicolo e una ferita a un ginocchio. Un responsabile del centro racconta: "Lui ...

