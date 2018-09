Messi | “la Juve è favorita per la Champions”

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) “Il suo trasferimento mi ha sorpreso, non me lo immaginavo via dal Madrid e tantomeno che potesse andare alla, perché si era detto di molte squadre, ma laera uno di quelle di cui non si parlava. La verità è che sono stato molto sorpreso, comunque si tratta di una squadra forte”. Per la prima volta, Lionelparla del passaggio del suo rivale Cristiano Ronaldo dal Real allantus. La Pulce è ospite di Catalunya Radio, e aggiunge che “senza Cristiano il Real Madrid sarà meno forte. Invece lantus diventa una chiaraper vincere la Champions, perché già aveva un organico molto buono e in più ha aggiunto Cristiano”. Ma è ovvio che anche il Barcellona, rivale dell’Inter nei gironi della prima fase, punta alla Coppa. “Dobbiamo vincerla di nuovo – dice-. Veniamo da 3 anni in cui siamo sempre stati eliminati ...