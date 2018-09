MESSI | JUVENTUS CON CRISTIANO RONALDO FAVORITA PER LA CHAMPIONS Fedeltà al

MESSI - "Juventus con Cristiano Ronaldo favorita per la Champions"/ Barcellona - l'argentino : "Real indebolito" : Messi: "Juventus con Cristiano Ronaldo favorita per la Champions". Ultime notizie, il fuoriclasse del Barcellona sottolinea: "Il Real Madrid si è indebolito"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 23:27:00 GMT)

MESSI : "La Juventus con Cristiano Ronaldo è favorita per la Champions" : ... 'Qui ho tutto, ci vivo da quando avevo 13 anni, ci ho trascorso l'esistenza e sto nel migliore club del mondo e forse anche nella città migliore. I miei figli sono nati in Catalogna e non sento ...

MESSI : Barcellona - voglio la Champions. Juventus tra le favorite : ROMA - 'Sì, credo che ora ci tocca vincerla di nuovo' . Messi e la Champions , obiettivo dichiarato del suo Barcellona proprio attraverso le parole del suo fuoriclasse, intervistato da Radio Catalunya ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : i colpi di mercato e gli affari MESSI a segno dalle squadre. Juventus scatenata - Milan rafforzato : Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di Calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima Serie. Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un ...

Serie A ed NBA - il parere di Ettore MESSIna : “Cristiano Ronaldo come LeBron James - ma la Juventus è migliore dei Lakers” : Ettore Messina, allenatore in seconda dei San Antonio Spurs, ha fatto un interessante paragone fra la Serie A e l’NBA mettendo a confronto gli acquisti di Cristiano Ronaldo e LeBron James Ettore Messina, ex ct della Nazionale italiana di basket e vice allenatore dei San Antonio Spurs in NBA, affianca ad una grande passione e conoscenza del basket anche l’amore per il calcio. Nel corso di una recente intervista, ...

Ronaldo-Juventus - Giggs : 'È ossessionato da MESSI' : TORINO - ' Cristiano ha un'ossessione: essere migliore di Messi . Può dire di aver vinto in Inghilterra, in Spagna e con il Portogallo e adesso vuole farlo in Italia per portare un argomento in più a ...

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Stipendio faraonico - cifre mai viste in Italia. Ma MESSI e Neymar… : Lo hanno definito il colpo del secolo e probabilmente è così. Cristiano Ronaldo ieri ha firmato un quadriennale da 30 milioni netti con la Juventus, dando modo alla Vecchia Signora di acquisire non solo un campione che vanta Palloni d’Oro, Champions League, 573 gol segnati coi club e 85 con la sua Nazionale, ma anche uno sportivo che può garantire ritorni commerciali importanti. Come detto, il nuovo contratto firmato con la Juve sarà di 30 ...