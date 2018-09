Messi | Con Cristiano Ronaldo la Juve può vincere la Champions

Scuola - concorso precari “abilitati” : atti a Consulta/ Ultime notizie : amMessi Con riserva candidati esclusi : Scuola, concorso precari “abilitati”: atti a Consulta. Il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:38:00 GMT)

Scuola - concorso precari : amMessi Con riserva i candidati esclusi : Il Consiglio di Stato ha inviato gli atti alla Consulta, spiegando che la prova concorsuale non è sospesa: gli ultimi...

Scuola - il concorso riservato ai precari abilitati finisce davanti alla Consulta. AmMessi Con riserva i candidati esclusi : Il concorsone riservato ai docenti abilitati finisce sotto la lente della Corte Costituzionale. A deciderlo, con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi e depositata lunedì, è stato il Consiglio di Stato, rimettendo alla Consulta la questione della legittimità di una norma attuativa della legge sulla ‘Buona Scuola‘: quella che riserva il concorso per la Scuola secondaria ai soli laureati in possesso dell’abilitazione ...

Messina - liceale si diploma con 99. La madre ricorre : 'Futuro rovinato' : Messina - 'Ho denunciato in questi anni per la mia attività nell'ambito dell'assistenza sociale alcune storture del sistema della precedente amministrazione e questo penso possa aver influito ...

Una volante della Polizia di Stato di Messina - ha investito violentemente contro alcune autovetture : Questa sera, una volante della Polizia di Stato di Messina nel corso di un inseguimento è rimasta coinvolta in un violento incidente verificatosi in via Garibaldi lato mare, all'incrocio esistente nei ...

Nick Jonas - fuga d euro amore in Messico con Priyanka Chopra : Il mondo dei social è una fonte inesauribile di notizie. Come riportano alcune fan page dedicate al cantante Nick Jonas , ex leader dei Jonas Brothers, pare che il giovane artista è fuggito in Messico ...

Dieta contro il mal di testa : i cibi da evitare e quelli amMessi : Il mal di testa è strettamente legato alla nostra Dieta. Se soffriamo di questo problema infatti dovremmo evitare alcuni cibi e preferirne degli altri. Lo stile di vita e ciò che mangiamo quotidianamente, influisce fortemente sul nostro stato di salute e anche sull’insorgenza dell’emicrania. Quali sono i cibi che causano il mal di testa? Studi scientifici hanno individuato un ruolo chiave nella tiramina, che provoca il rilascio della ...

Diciotti - gli atti di accusa contro Salvini trasMessi al Tribunale dei ministri : Contestati i reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio; ipotizzati anche quelli di sequestro di persona a scopo di coazione e omissione d’atti d’ufficio. Il Ministro su Twitter: «Tanti politici codardi. Contate su di me»

Diciotti - atti di accusa contro Salvini trasMessi al Tribunale dei ministri : Il fascicolo con gli atti dell’inchiesta della procura di Agrigento sul caso Diciotti, che vede indagati il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi, ha lasciato il palazzo di giustizia della Valle dei Templi. Il corriere incaricato dalla Procura di Agrigento è partito alla volta di Palermo accompagnato da uom...

Messina - strage di cani a Furnari. La denuncia degli animalisti : “Avvelenati con la stricnina” : strage di cani a Furnari, in provincia di Messina. Un gruppo di volontari animalisti ne ha trovati morte nove su una strada della frazione di San Filippo. Forse sono stati avvelenati con bocconi alla stricnina, sostanza tossica che provoca il decesso attraverso il blocco respiratorio. "Necessario un Piano nazionale di prevenzione contro questa emergenza".Continua a leggere

Juve con Mourinho - Napoli contro Cavani e Salah - Messi e Kane sulla strada dell'Inter : La Juventus se la ride, il Napoli e l'Inter no. Ovvio, le fascia di sorteggio pesano. Il resto lo fa l'imponderabilità dell'urna. E così la Signora si gode degli abbinamenti che dovrebbero proiettarla ...

Avvelenati dieci cuccioli di cane a Messina : gli animalisti : 'Bocconi alla stricnina' : dieci cuccioli di cane Avvelenati a Furnari, in provincia di Messina. I volontari di un'associazione animalista hanno scoperto i dieci cagnolini randagi Avvelenati in una strada della contrada San ...

Quartieri Sicuri a Messina : l'Operazione - condotta dalla Polizia di Stato : Prosegue l'attività straordinaria messa in campo dai poliziotti delle Volanti, nell'Operazione Quartieri Sicuri, che da mesi garantisce maggiore sicurezza in Città. Ad essere interessata , negli ...

Usa - media : 'Passaporti negati agli americani nati lungo il confine col Messico' : Il governo degli Stati Uniti nega il passaporto a cittadini americani nati al confine con il Messico, mettendo in dubbio la loro cittadinanza . Lo riporta il Washington Post citando il caso di Juan, ...