Messi | Barcellona | voglio la Champions Juventus tra le favorite

Barcellona - Braida : 'Messi giocherà fino a 40 anni come Totti' : Così Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona ed ex Milan, parlando a Radio anch'io lo sport di RadioRai. I catalani sono stati inseriti nello stesso girone di Champions con l'Inter. 'Il mio ...

Liga - Barcellona esagerato : rifila 8 gol all’Huesca - doppiette per Messi e Suarez : Il Barcellona stavolta ha veramente esagerato, 8 i gol rifilati al malcapitato Huesca. La neopromossa ha testato con mano la forza esplosiva e straordinaria della compagine blaugrana. Il Barcellona raggiunge così il Real Madrid in testa alla classifica, attualmente le due big spagnole sono le uniche a punteggio pieno. Visto lo stato di forma dei catalani anche l’Inter, inserita nel medesimo girone in Champions League, non dormirà sonni ...

Diretta / Barcellona Huesca (risultato live 1-1) streaming video Dazn : Messi risponde ad Hernandez! : Diretta Barcellona Huesca streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata della Liga spagnola(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:48:00 GMT)

Barcellona - magia su punizione per Messi : è il gol numero 6mila dei catalani nella Liga : Nuova stagione vecchia storia. Messi domina e il Barcellona vince. Una storia d'amore infinita che questa volta porta anche la fascia da capitano al braccio. Come era già successo in passato ma mai ...

Liga : il Barcellona riparte da Messi - 3-0 all’Alaves : Il Barcellona riparte da Messi. Nella prima giornata della Liga spagnola, in una stagione che non vedrà più il confronto a distanza con il rivale Cristiano Ronaldo passato dal Real Madrid alla Juve, il Barcellona vince in casa 3-0 grazie ad una doppietta del suo asso argentino e al gol di Coutinho. La prima rete di Messi nella Liga quest’anno arriva su una punizione calciata raso terra al 19′ della ripresa. Poi il gol del 2-0 ...

Barcellona - 3-0 al Boca e Messi avvisa : "Vogliamo la Champions" : Tra vecchie conoscenze e nuovi volti il Barcellona riparte con la vittoria nel Trofeo Gamper, da sempre vetrina di lusso per mettere in mostra gli acquisti estivi. Nel 3-0 sul Boca Juniors i catalani ...

Barcellona : Messi è il nuovo capitano : Lionel Messi è il nuovo capitano del Barcellona. Lo ha annunciato il club azulgrana con un comunicato sul suo sito ufficiale. Tocca quindi alla ‘pulce’ il compito di sostituire Andres Iniesta che, dopo 22 anni al Barcellona, ha scelto di continuare la carriera in Giappone. Saranno tre i vice, tutti canterani e catalani doc: Sergio Busquets, Gerard Piqué e Sergi Roberto. (AdnKronos)L'articolo Barcellona: Messi è il nuovo ...

