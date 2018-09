Mercato NBA | Luol Deng rinuncia a 7 5 milioni e torna free agent

Mercato NBA – Suns alla ricerca di un playmaker : richiesti Lillard - Walker e Rozier : I Phoenix Suns alla ricerca di un playmaker dopo la cessione di Knight: sulla lista i nomi di Lillard, Walker e Rozier, ma le trade sembrano complicate Dopo lo scambio che ha portato Brandon Knight ai Rockets in cambio di Ryan Anderson, in casa Phoenix Suns c’è un problema di… regia! Nel ruolo di playamker i soli Canaan, Harriso e il rookie Okobo non garantiscono abbastanza sicurezze per la stagione. Dunque la dirigenza dei Suns vorrebbe ...

Mercato NBA – Pazza idea Timberwolves : si pensa a Deng e Noah! : I Minnesota Timberwolves sondano il terreno per Luol Deng e Joakim Noah: coach Thibodeau monitora le situazioni contrattuali dei due ‘epurati’ per eccellenza del mondo NBA Luol Deng e Joakim Noah, due giocatori accomunati da una particolare caratteristica, anzi due: avere un contratto estremamente pesante per le casse delle proprie franchigie; non giocare mai. Una combinazione devastante per qualsiasi squadra. Eppure i Minnesota ...

Mercato NBA - buyout per Deng : i Lakers liberano spazio salariale : Luol Deng accetta il buyout con i Lakers di Luke Walton, il cestista spalmerà il proprio contratto in diversi anni I Los Angeles Lakers hanno raggiunto l’accordo per il buyout di Luol Deng, per effetto della “waive-and-stretch provision”. Il contrattone del cestista ex Bulls verrà dunque spalmato in diversi anni, non pesando sul salary cap dei losangeleni che dunque nella prossima estate avranno ancora una volta la ...

Mercato NBA - scambio Houston-Phoenix : Anderson e Melton ai Suns - Chriss e Knight ai Rockets : Manca ancora diverso tempo all'apertura dei training camp, ma nella NBA non si va davvero mai in vacanza. Gli Houston Rockets e i Phoenix Suns hanno raggiunto l'accordo per uno scambio: Ryan Anderson ...

Mercato NBA - trade tra Houston e Phoenix : ceduto Ryan Anderson : Ryan Anderson ceduto da Houston a Phoenix, i dettagli della trade andata in porto in queste ore nella NBA Ryan Anderson è stato ceduto via trade dagli Houston Rockets a Phoenix. L’NBA è alle porte e le franchigie stanno puntellando i roster, tra questi Houston, alla ricerca delle mosse giuste per arrivare a contendere il titolo a Golden State. I Rockets si sono (finalmente) liberati del contrattone di Ryan Anderson, cedendolo come ...

Mercato NBA – Timberwolves pronti a fare follie per trattenere Karl-Antony Towns : pronto un maxi rinnovo : I Minnesota Timberwolves vogliono tenersi stretti Karl-Anthony Towns: pronto un rinnovo di contratto a cifre astronomiche I Minnesota Timberwolves guardano al futuro con qualche interrogativo di troppo. Mentre Jimmy Butler ha rifiutato l’estensione contrattuale propostagli dai Timberwolves, la franchigia del Minnesota deve assolutamente fare qualsiasi cosa per trattenere Karl-Anthony Towns. Anche a costo di proporgli un maxi rinnovo di ...

Mercato NBA – Ginobili saluta - gli Spurs si coprono : in arrivo Pondexter : Dopo l’addio di Manu Ginobili, i San Antonio Spurs ancora attivi sul Mercato: in arrivo Quincy Pondexter Nella notte Manu Ginobili ha dato il suo addio ai San Antonio Spurs, all’NBA e al basket giocato. I San Antonio Spurs sono dunque toranti sul Mercato, per aggiungere un rinforzo alla propria panchina. In Texas è arrivato Quincy Pondexter con un contratto annuale. Coach Popovich avrà a disposizione un’ala abile in entrambe le zone ...

Mercato NBA – Paul George si ‘scusa’ con i Lakers : “li ho fatti arrabbiare! Vi spiego perchè non ho parlato con Magic” : Paul George ha commentato il mancato accordo con i Los Angeles Lakers e il rinnovo con i Thunder: PG ha spiegato perchè non ha parlato con Magic Johnson Nel passato recente, Paul George aveva lanciato un segnale interessante ai Lakers, spiegando di voler vestire la maglia giallo-viola in futuro, ritornando nella sua città natale. I Lakers sentivano dunque di avere il contratto di PG in mano, pensando già all’idea di affiancarlo a ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors : l’ipotesi è clamorosa : Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors a fine stagione: non appare certo l’addio alla scadenza dell’ultimo anno di contratto Kawhi Leonard aveva messo in guardia ogni franchigia NBA un paio di settimane fa, spiegando in termini abbastanza chiari quale fosse la sua volontà per il futuro: qualsiasi sia la squadra per il 2018-2019, nel corso della prossima stagione giocherà sicuramente a Los Angeles. I Toronto ...

Mercato NBA – Retroscena Ben Simmons su LeBron James : “ho provato a portarlo ai Sixers - ma aveva le idee chiare…” : Ben Simmons ha svelato un particolare Retroscena di Mercato NBA riguardante LeBron James: la stella dei Sixers ha provato a portare il ‘Re’ a Philadelphia, ma LBJ aveva già deciso La nuova destinazione di LeBron James è stata l’argomento principale dell’estate NBA. Il ‘Re’ ha monopolizzato la prima parte del Mercato NBA, rendendo nota la volontà di lasciare i Cleveland Cavaliers per trasferirsi in una ...

Mercato NBA – John Wall aveva provato a portare Cousins agli Wizard : retroscena sulla successiva scelta di Howard : John Wall ha provato a portare DeMarcus Cousins a Washington: l’infortunio al tendine d’Achille di Boogie però, ha spinto il cestista dei Wizards a parlare con Dwight Howard Capita spesso che durante la free agency, le stelle di una franchigia facciano attività di recruiting, provando a convincere i migliori free agent a sposare il progetto della propria squadra. John Wall, stella degli Wizards, è stato fermamemte convinto per ...

Mercato NBA – Jahlil Okafor è un nuovo giocatore dei Pelicans : cifre e dettagli del contratto : Jahlil Okafor è un nuovo giocatore dei New Orleans Pelicans: il centro ex Sixers e Nets avrà un contratto parzialmente garantito 2018-2019 e i Pelicans avranno una team option per la stagione successiva Jahlil Okafor sarà un nuovo giocatore dei New Orleans Pelicans. Adrian Wojnarowski ha riportato di un contratto parzialmente garantito per la stagione 2018-2019, mentre i New Orleans Pelicans avranno una team option esercitabile per la ...

Mercato NBA – I Bulls si tengono stretti Bobby Portis : pronta l’estensione contrattuale : I Chicago Bulls pronti ad offrire a Bobby Portis un’estensione contrattuale: dopo la buona prova della passata stagione, il ragazzo si è guadagnato il rinnovo I Chicago Bulls e Bobby Portis a colloquio per fissare i termini di un’estensione contrattuale. Dopo la buona prova offerta la scorsa stagion, nella quale Portis, al netto della rissa con Mirotic, ha messo insieme 13.2 punti e 6.8 rimbalzi di media, tirando con il 47% dal ...

Mercato NBA – Greg Monroe è un nuovo giocatore dei Toronto Raptors : cifre e dettagli : I Toronto Raptors si assicurano Greg Monroe: il lungo ex Celtics si trasferisce in Canada con un contratto annuale al minimo salariale (2.2 milioni di dollari) Dopo qualche giorno di pausa, nei quali sono state portate a compimento trattative di minor caratura, i Toronto Raptors battono un colpo interessante. Dopo essersi assicurati le prestazioni di Kawhi Leonard, la franchigia canadese pesca dal Mercato dei free agent Greg Monroe. Il ...