Mercato italia - Accelerano le vendite di auto in agosto | +9 | 5%

Il Mercato dell'auto in Italia ingrana la marcia ad agosto - +9 - 46% - : Teleborsa, - Nel mese di agosto il mercato dell'auto in Italia ingrana la marcia più alta , facendo registrare un importante rialzo. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei ...

CalcioMercato - il Bordeaux fa la spesa in Serie A : in arrivo due ex “italiani” : Ultima giornata infuocata per gli operatori di mercato del Bordeaux. Il club francese ha formalizzato l’arrivo in prestito di Yann Karamoh, soffiato al Saint Etienne, e sta per chiudere l’affare Cornelius, chiuso all’Atalanta da Barrow e Zapata. Reduce dalla vittoria sul Monaco di domenica scorsa, in questo turno i girondini andranno in trasferta a Rennes, dove si è trasferito di recente un altro ex del nostro campionato: ...

CalcioMercato - Borriello a Ibiza : 'Scelto il progetto - non i soldi. Ho fatto la storia in Italia - ora la farò qui' : ... ora voglio farla in Spagna" Borriello ha poi continuato spiegando il progetto del club: "La società vuole diventare un veicolo in più per lanciare il marchio dell'isola nel mondo - ha proseguito - ...

Ponte Morandi - Toninelli : “In Italia privatizzazioni senza Mercato e concorrenza. Esistono altri modelli in Europa” : Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova propone alternative: “Esistono altri modelli in Europa, che a nostro avviso funzionano molto meglio del nostro. In Italia si è deciso di privatizzare senza fare mercato, senza vera concorrenza. senza nemmeno istituire da subito una efficiente Autorità regolatrice. Ora però è ...

Ferie finite : sul Mercato arriva il caso Italia : Italia tra Def e Legge di Bilancio Un banco rappresentato dalla presentazione del Documento di economia e Finanza e dalla Legge di Bilancio. La corsa ad ostacoli inizierà infatti la settimana ...

IL CASO/ Alta velocità - l'Italia fa scuola per il Mercato unico europeo : Al Meeting di Rimini si affronta anche il tema della concorrenza con un incontro dal titolo "mercato unico o di uno solo?". Tra i relatori anche ANDREA GIURICIN(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 08:05:00 GMT)ALITALIA/ Un nuovo spreco di soldi pubblici per conquistare voti, di A. GiuricinIL CASO/ Oltre Genova, le emergenze da risolvere per l'Italia dei trasporti, di S. Luciano

CicloMercato 2019 - gli italiani juniores e Under23 che passeranno professionisti nella prossima stagione : Il Ciclomercato è entrato nella fase calda e sono già tanti i colpi messi a segno dai top team. Anche quest’anno ci sarà grande curiosità per scoprire quali giovani talenti italiani passeranno professionisti nella prossima stagione. Tra i trasferimenti già ufficializzati spicca quello di Matteo Moschetti, che in questa stagione ha conquistato già otto vittorie con la maglia della Polartec-Kometa e nella prossima avrà l’occasione di fare il salto ...

Il Mercato traina gli ascolti di Sportitalia : +30% a luglio e agosto rispetto al 2017 : Il calciomercato continua a trainare gli ascolti di Sportitalia: ascolti record per l'ultima giornata di trattative. L'articolo Il mercato traina gli ascolti di Sportitalia: +30% a luglio e agosto rispetto al 2017 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Finisce il calcioMercato italiano : il punto della situazione : Les jeux sont faits. I giochi sono fatti. Oggi comincia il campionato di Serie A 2018-19 con il debutto nel nostro campionato di Cristiano Ronaldo che andrà in scena alle 18 allo Stadio Bentegodi di Verona in occasione di Chievo-Juventus e, questa sera alle 20:45, con il big match tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Napoli di Carlo Ancelotti, con il tecnico emiliano che torna ad allenare in Serie A dopo nove anni. Ma proprio ieri è terminata la ...

Rugby - Mercato Pro14 2018-2019 : i giocatori acquistati e ceduti da Zebre e Benetton Treviso. Le rose delle due franchigie italiane : Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite nella scorsa annata a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato la nuova avventura, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto ...

Giornata record per il CalcioMercato su Sportitalia seguita da 2 - 1 milioni di italiani : Il Calciomercato continua a trainare gli ascolti di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), emittente che nell’ultima Giornata della sessione estiva 2018 ha dedicato alle trattative della Serie A e delle serie minori una maratona di oltre 18 ore in diretta. La Giornata è stata seguita da 2,1 milioni di italiani con uno share costantemente superiore all’1% tra le 8 e le 20, ...

Lista svincolati - il calcioMercato non è finito : occasioni incredibili per i club italiani - ecco le squadre pronte a rinforzarsi [DETTAGLI e FOTO] : 1/26 Marchisio (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

CalcioMercato Torino - le prime parole di Zaza da giocatore granata : “ho coronato il sogno di tornare in Italia” : prime parole di Simone Zaza dopo l’ufficialità del suo passaggio al Torino, l’attaccante ex Valencia ha svelato di aver coronato il sogno di tornare in Italia Prima il Valencia, poi il Torino. Anche il club granata ha ufficializzato l’arrivo di Simone Zaza, pubblicando sul proprio comunicato anche le parole del presidente Cairo e di Simone Zaza. “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal ...

CalcioMercato 2018 - la chiusura in tempo reale su Sportitalia - Sky - Rai e Mediaset : Oggi, venerdì 17 agosto 2018, è l'ultimo giorno di Calciomercato prima dell'inizio ufficiale della nuova Serie A che, salvo decisioni dell'ultim'ora causate dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova, dovrebbe partire domani (tranne le partite con Genoa e Sampdoria, già rinviate).Le ultime ore di Calciomercato verranno seguite con una serie di speciali in tempo reale che andranno in onda sia in chiaro (Rai, Mediaset, Sportitalia) che su ...