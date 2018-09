Mercato auto in Italia +9 | 4% ad agosto

Auto : a agosto Mercato cresce del 9 - 46% : 19.45 Il mercato italiano dell'Auto recupera e chiude il mese di agosto in forte crescita: sono state immatricolate, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, 91.551 Auto con un incremento sullo stesso mese del 2017 del 9,46%. Negli 8 mesi 2018 le Auto vendute sono state 1.365.947 (-0,07% rispetto ai primi 8 mesi del 2017). Sempre ad agosto,Fca ha immatricolato 24.702 vetture, +2,6% su agosto 2017. Nei primi 8 mesi 2018 il gruppo ha ...

Auto - accelera il Mercato : ad agosto +9 - 46% di immatricolazioni : Il mercato italiano dell'Auto recupera e chiude il mese di agosto in forte crescita. Secondo il ministero dei Trasporti, nello scorso mese sono state immatricolate 91.551 Autovetture con un incremento ...

Auto : il Mercato accelera - ad agosto immatricolazioni a +9 - 46% : Roma, 3 set., askanews, - Il mercato dell'Auto accelera la crescita. Ad agosto, afferma il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 91.551, sono aumentate del 9,46% rispetto ...

Il Mercato dell'auto in Italia ingrana la marcia ad agosto - +9 - 46% - : Teleborsa, - Nel mese di agosto il mercato dell'auto in Italia ingrana la marcia più alta , facendo registrare un importante rialzo. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei ...

Mercato italia - Accelerano le vendite di auto in agosto : +9 - 5% : Il Mercato italiano dell'auto cresce anche ad agosto e mette a segno un'accelerazione rispetto a luglio grazie allaumento dellofferta di veicoli non adeguati al ciclo WLTP, il nuovo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state pari a 91.551 unità, con un aumento, rispetto allo stesso periodo del 2017, del 9,46%, quasi il doppio se confrontato con il 4,42% di ...

Toyota - la Corolla di nuovo sul Mercato : ‘rinasce’ l’auto più venduta di sempre : La Toyota rimette sul mercato la Corolla, sarà presentata al Salone di Parigi abbinata alle power unit Full-Hybrid Electric Dopo due generazioni di Auris, la Toyota ‘resuscita’ sul mercato europeo il nome Corolla che da inizio 2019 tornerà a definire la vettura di segmento C che verrà lanciata in coincidenza con l’introduzione della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA). La nuova Corolla, il modello di ...

Mercato auto : crescono i prezzi delle vetture nuove - per l'usato quotazioni in calo : Un'indagine condotta dall'Osservatorio autopromotec fotografa le nuove dinamiche del Mercato auto: le auto nuove costano l'1...

Auto elettrica - nel Mercato entra anche Kalashnikov : «Questa tecnologia ci permetterà di competere con i principali produttori al mondo di Auto elettriche, come Tesla», ha assicurato la società in una nota affidata all'agenzia di stampa pubblica Ria. «...

Lamezia : auto in fiamme nella notte in piazza Mercato Vecchio : Lamezia Terme " Paura ma nessun ferito per un'auto in fiamme che, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una, è andata in fiamme proprio nel centro storico. Un'Alfa Romeo, infatti, mentre ...

Stato o Mercato : il dilemma Autostrade : Un nuovo spettro, dopo quello del Comunismo evocato da Marx nel 1800, si aggira in Italia: la Nazionalizzazione. Il Governo Conte va dritto per la sua strada di voler riportare nelle mani dello Stato ...

Auto a chilometri zero - è boom/ I dati rivelano grandi affari : fascia di Mercato in grande crescita : Auto a chilometri zero, è boom. Ultime notizie, i dati rivelano grandi affari: fascia di mercato in grande crescita, ecco i pro e i contro di una fascia di mercato in grande crescita(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:54:00 GMT)

Revoca concessioni autostrade - strage ponte di Genova/ Rischio penali - Salvini : "Non siamo al Mercato" : Revoca delle concessioni ad autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Furti auto - nel mirino utilitarie e suv. E l’Italia fa da crocevia per il Mercato nero : Quali sono le auto più richieste dal mercato nero? utilitarie ma anche sport utility, queste ultime sempre più vendute nell’ultimo biennio. Secondo i dati riportati dalla Polizia di Stato e raccolti dal gruppo di lavoro EuVID (European Vehicle Identification Database) in collaborazione con le case automobilistiche, nel 2017 è stato registrato un interessante calo dei Furti di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e mezzi pesanti): si è passati, ...

Terni - neonato lasciato al superMercato : tragica scoperta dell’autopsia. Abbandonato dentro una busta : ora emerge il dettaglio scioccante : Questa storia ha scioccato l’Italia intera e adesso arriva l’ultimo capitolo che la rende ancora più tragica e tremenda. Parliamo della vicenda legata alla madre che ha Abbandonato, dentro una busta della spesa, nel parcheggio di un supermercato di Terni, il suo bambino appena nato. L’autopsia ora rivela che il piccolo era ancora vivo: a ucciderlo sarebbe stato il caldo, unito alla mancanza di ossigeno e di cure. Questa ...