Mercati | Salvini sfida Ue | “manterremo impegni Contratto” Tetto 3% | ”lo sfioreremo” | i

Salvini : " Mercati ? Saremo convincenti con i fatti" : "Noi Saremo convincenti con fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su Radio24 ...

Salvini : "Dubbi dei Mercati ? Saremo compresi dai fatti" : "Dubbi dei mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo ...

Salvini : "Dubbi dei Mercati sul governo? Manteniamo gli impegni presi" - : Il ministro dell'Interno in un'intervista a Radio24 ha parlato anche della riforma delle tasse grazie alla quale "tanti italiani ne pagheranno meno", dei nuovi accordi per i rimpatri che ci saranno "...

Salvini : 'Non subito flat tax al 15% ma si pagheranno meno tasse. I Mercati ? Manterremo gli impegni con gli italiani' : 'Dubbi dei mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale'. Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, ...

Salvini : manterremo impegni con italiani - Mercati capiranno : "Dubbi dei mercati ? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, ...

Matteo Salvini teme il massacro dei Mercati : ecco perché ha ragione : A complicare il quadro, oltre all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, contribuisce il rallentamento dell'economia, in Italia ma non solo. Insomma, la strada è in salita, per giunta complicata ...