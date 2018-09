Mef Conti pubblici ok | fabbisogno in flessione

INGRESSO CDP IN AUTOSTRADE?/ Ipotesi smentita dal Mef. Atlantia continua il recupero in Borsa : Ipotesi INGRESSO Cdp in Autostrade per l'Italia. Mentre Atlantia continua il suo recupero in Borsa, dal Mef arriva la smentita riguardo questa operazione(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Mef - da novembre 2018 al via la prescrizione dei conti dormienti : Teleborsa, - "Da novembre scadono i termini per recuperare i conti dormienti" . Lo annuncia in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esattamente 10 anni dopo l'istituzione, nel 2008, del Fondo Rapporti dormienti, al cui interno sono confluiti conti correnti, libretti bancari e postali inutilizzati per ...

Il Mef avverte : "Da novembre scadono i termini per recuperare i conti dormienti" : A partire da novembre chi ha dimenticato soldi o titoli nelle casse della banca o della posta oppure da molti anni non li usa più perderà il diritto di disporne. Lo ricorda il ministro dell'Economia e delle Finanze: inizieranno, infatti, a scadere i termini per l'esigibilità di quelli che sono definiti "conti dormienti".Questi titoli sono confluiti in un Fondo nel 2008: fanno parte del tesoretto somme inutilizzate relative a ...

Conti - Mef : consolidamento prosegue : 20.16 "La lieve decelerazione in corso, riscontrata anche dai tecnici del Mef, è imputabile all'andamento delle esportazioni e della produzione, come effetto anche dell'imposizione dei dazi Usa. Mentre non è in discussione un allentamento dell'attenzione da parte del governo sul consolidamento dei Conti che proseguirà". Lo dicono fonti del Mef aggiungendo che un rapporto deficit/Pil a 0,8% per il 2019, comporterebbe un aggiustamento drastico. ...

Tria - "Governo unito - nessuno vuole fare saltare conti"/ Mef : "No manovra correttiva. La flat tax..." : Tria, "Governo unito, nessuno vuole fare saltare conti". Il ministro dell'Economia in audizione: "No manovra correttiva. La flat tax? La studierò...".(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Conti pubblici - Mef : fabbisogno in calo a giugno : Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiungendo che il fabbisogno del primo semestre dell'anno in corso si attesta sui 41.200 milioni , in riduzione di 9.200 milioni rispetto a ...