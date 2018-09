Medicina | Sid | “La neuropatia diabetica incombe su 1 diabetico su 3”

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) Sintomi anche molto diversi fra loro, che colpiscono una persona con diabete su 3. Dal formicolio ai piedi accompagnato da ‘frustate’ di dolore bruciante alle gambe, allo stomaco che rifiuta di ricevere il cibo (o lo vomita), fino agli improvvisi mancamenti in chi, alzandosi in piedi, vede tutto nero. Una costellazione di segni ‘spia’ della, condizione che, secondo gli ultimi dati epidemiologici, affligge unsu 3. Il 36% delle persone con diabete presenterebbe infatti una polie il 13% una polidolorosa, ma la conoscenza di questi disturbi, da parte degli stessi pazienti e di molti medici, è ancora scarsa. Questo fa sì che il paziente tenda a non parlare dei propri disturbi (tranne in casi estremi) se non adeguatamente sollecitato dal medico, e dunque non riceva una diagnosi e terapie che potrebbero alleviarli. ...