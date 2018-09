McLaren | nel 2019 Norris al posto di Vandoorne

Formula 1 - McLaren; nel 2019 l'inglese Norris accanto a Carlos Sainz : Il britannico Lando Norris sarà il nuovo pilota della McLaren nel 2019. Lo ha annunciato la stessa scuderia inglese. Il 18enne Norris andrà così ad affiancare lo spagnolo Carlos Sainz . Il pilota ...

F1 - Button ‘smaschera’ Fernando Alonso : “se la McLaren tornerà competitiva - lo rivedremo nel circus” : Secondo l’ex compagno di squadra, lo spagnolo tornerà in Formula 1 se la McLaren dovesse tornare a competere per la vittoria Pochi giorni fa Fernando Alonso ha annunciato che lascerà la Formula 1, lasciando il posto in McLaren al connazionale Sainz. Una scelta precisa e ponderata, dovuta alla mancanza di competitività del team di Woking, costretto a lottare per le posizioni di centro classifica. Photo4/LaPresse Possibile ...

F1 - UFFICIALE : Carlos Sainz Jr. correrà con la McLaren nel Mondiale 2019 : Era solo questione di tempo ed oggi è arrivata l’ufficialità. Spetterà allo spagnolo Carlos Sainz Jr. prendere il posto di Fernando Alonso nel prossimo Mondiale di Formula 1. L’iberico correrà con la McLaren. Il team di Woking ha confermato la decisione attraverso un comunicato stampa. Sainz, attualmente in Renault, ha firmato un accordo pluriennale con la squadra inglese. “Sono entusiasta di poter finalmente confermare che ...

Formula 1 - Norris sul futuro : 'McLaren nel 2019? Dipende tutto da Alonso' : "Avere un posto in Formula 1 sarebbe un sogno, ma allo stesso tempo forse sarebbe meglio avvicinarsi a questo mondo per gradi, effettuando prima delle sessioni di libere" , ha aggiunto. "Fino a ...