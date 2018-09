McCain al suo funerale ha lanciato un messaggio per Putin e Trump

"For Whom the Bell Tolls" - le ultime parole di John McCain sul suo "piccolo posticino nella storia" : Un eroe del Vietnam divenuto uno dei politici più rappresentativi della storia politica Usa contemporanea. John McCain è morto a 81 anni, ma a modo suo. Non ha voluto perdere questa battaglia, lui che è stato prigioniero per più di cinque anni ad Hanoi: ha accettato il suo destino, un tumore al cervello scoperto nel 2017, per poi decidere di interrompere il trattamento medico a cui si era sottoposto in modo tale da ...