Matteo Salvini lancia la ' Lega nel mondo' | così divora i voti fuori dall' Italia

Matteo Salvini - la fronda dei M5S fedeli a Roberto Fico che vogliono farlo cadere : All' inizio sembrava non avesse truppe. Lo scranno più alto di Montecitorio pareva consegnare Roberto Fico , l' oppositore interno, a un innocuo isolamento. Ma con il passare dei mesi, le cose sono ...

Matteo Salvini - sondaggio choc : Lega al 32% - si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese : Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A luglio il vantaggio era di solo mezzo punto, ma in mezzo ci sono stati ...

Luigi De Magistris - folle sfida a Matteo Salvini : 'Napoli sarà autonoma e avrà una sua moneta ' : 'Napoli ha dimostrato di farcela anche da sola, riscattandosi contro quei Governi ingiusti ed arroganti'. Parte così l'ennesima sfida del sindaco di Napoli , Luigi De Magistris al Ministro dell'...

“Maiale” - “Affogati”. Una pioggia di insulti contro Matteo Salvini : Sempre nell’occhio del ciclone, sempre al centro del dibattito politico e non. L’Italia si è ormai ampiamente abituata al fenomeno Matteo Salvini, che proprio in questi giorni era finito nella bufera per il caso Diciotti, con i migranti sbarcati a Catania solo nella serata di sabato 25 agosto dopo un lunghissimo braccio di ferro al termine del quale era stata avviata un’indagine proprio nei confronti del leader della ...

Matteo Salvini - il retroscena sulla Lega : 'Lui dice di no ma cambierà nome. Ecco quello nuovo' : 'Il nome Lega non si tocca'. Matteo Salvini lo ha ribadito anche domenica sera, ma Repubblica procede imperterrita per la sua strada. Il Carroccio cambierà nome, se la sentenza del Tribunale del ...

Caos in Libia - Matteo Salvini : “No a interventi militari dell’Italia - dobbiamo perseguire la pace” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la situazione in Libia ed esclude totalmente ogni tipo di intervento militare: "Escludo interventi militari che non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri. L'Italia deve essere la protagonista della pacificazione in Libia. Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace".Continua a leggere

Migranti - gli effetti delle politiche di Matteo Salvini : in tre mesi oltre 12.000 irregolari in più : Secondo uno studio dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, basato sui dati del Viminale e diffuso dal quotidiano La Repubblica, nei primi tre mesi di governo Lega-M5S e di politiche migratorie targate Salvini, il numero dei Migranti irregolari in Italia è aumentato di 12.450 unità.Continua a leggere

Flat tax - Matteo Salvini : “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% - nella manovra ci sarà un primo passo” : La Flat Tax verrà introdotta, ma non per tutti. Nell'ambito di un'intervista concessa a Radio 24, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".Continua a leggere

Matteo Salvini e l’inchiesta sulla Lega : “quel nome non si tocca” : Il vice Premier Matteo Salvini agguerrito più che mai sull’inchiesta relativa al blocco dei fondi della Lega e sulla proposta di qualche esponente di spicco del suo partito di cambiare nome alla Lega. Per Salvini la proposta è assolutamente inaccettabile. In tal senso dichiara: “Il nome della Lega non si tocca”. Matteo Salvini ribadisce la sua ferma volontà di non cambiare nome alla Lega, nonostante si paventi il blocco dei ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : perché il partito unico non si farà : Certo, il processo alla Lega sui soldi è l' ennesima intromissione della magistratura nella politica, ma in ogni caso non scombinerà più di tanto i piani dei protagonisti. Finché il governo va avanti ...

Matteo Salvini avverte il pm Patronaggio : 'Te lo dico con affetto - se arriva un'altra Diciotti...' : Nessuna ' nuova Lega ', parola di Matteo Salvini . 'Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche vuote o a tasche piene, colpevoli o innocenti', ha spiegato il ...

Matteo Salvini : “Senza soldi il partito chiude il 6 settembre? La Lega è il popolo e non la tocca nessuno” : Commentando l'ipotesi di una sentenza sfavorevole alla Lega in relazione al sequestro dei conti correnti del partito a causa della vecchia truffa sui rimborsi elettorali commessa durante la gestione Bossi, Salvini ha dichiarato: "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti. E il nome Lega non ...

Matteo Salvini - altre due bombe giudiziarie. L'indiscrezione : per cosa lo indagano - viene giù il governo : Un nuovo, drammatico accerchiamento giudiziario su Matteo Salvini . È il timore che serpeggia nella Lega , rivelato dalla Stampa . Dopo l'inchiesta per sequestro di persona nel caso Diciotti , finita ...

Matteo Salvini e la nuova Lega - lo schiaffo ai big di Forza Italia : 'Quelli sì - loro no'. Chi accetta : L'elettorato di Forza Italia sì, gli eletti chissenefrega. Matteo Salvini lancia la sua Opa ostile sugli azzurri, pensando a un nuovo grande partito del centrodestra , ma viste le , comprensibili, ...