Matteo Renzi assicura | “Non parteciperò alle primarie del Pd | ma serve un leader vero”

Pd - Dario Franceschini lancia NicolaZingaretti : siluro a Matteo Renzi : Matteo Renzi pare sempre più avviato verso quel destino di 'semplice senatore' che lui stesso si è disegnato addosso qualche tempo fa. Per sfuggire tatticamente i riflettori. Che forse non vedrà mai ...

Stasera Italia con Barbara Palombelli al via su Rete 4 ospite Matteo Renzi : ...! In queste settimane è andato in onda il promo Mediaset i cui protagonisti erano direttamente gli ospiti che vedremo via via in studio con la Palombelli a discutere i principali casi di cronaca e ...

Stasera Italia con Barbara Palombelli - al via da lunedì 3 settembre su Rete 4 : tra gli ospiti Matteo Renzi : Stasera Italia al via da lunedì 3 settembre su Rete 4 con la nuova conduzione della giornalista Barbara Palombelli. Svelati gli ospiti che interverranno nella trasmissione a cura della redazione del TG4, tra questi Matteo Renzi! La nuova Rete, lo ricordiamo, è stata rivoluzionata di tutto punto e si propone di essere competitiva e di informare a 360 gradi dando un taglio giornalistico e un approfondimento su tutti gli argomenti “caldi” che ...

PD - Zingaretti a Renzi : "Caro Matteo - prova a dare una mano" : Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è sempre più intenzionato a prendere le redini di ciò che resta del Partito Democratico dopo la brutale sconfitta alle ultime elezioni e le varie fratture interne che per anni si sono susseguite. Non è certo un segreto, anche se l'ufficializzazione della sua candidatura alla segreteria del PD arriverà a metà ottobre, durante la convention organizzata da Zingaretti all'Ex Dogana di Roma.Le ...

Stefano Sermenghi - il sindaco Pd che umilia Matteo Renzi e sua sorella : 'Cosa penso di Matteo Salvini' : Per ora, Sermenghi nega di volersi iscrivere alla Lega, 'però al ministro dell'Interno vorrei lanciare un invito, venga a Castenaso per verificare di persona la nostra politica d'accoglienza, in ...

Matteo Salvini - l'appello a Renzi - Boschi e Boldrini : 'Cosa rispondete davanti a questo gesto vigliacco?' : Quello che inneggia a piazzale Loreto contro Matteo Salvini è solo uno dei tanti visti durante la manifestazione di ieri a Milano, quando qualche migliaio si è radunato in piazza san Babila per ...

Dov’era finito Matteo Renzi? Beccato. Cena di lusso dallo chef stellato. In compagnia di un miliardario. Le foto : Il caso Diciotti è stato risolto nella giornata di sabato sera. Dopo aver inviato le indagini su Matteo Salvini, i migranti rimasti a bordo sono stati fatti sbarcare. Adesso, però, il problema è lo ‘smistamento’ dei profughi: 100 di questi sono stati mandati a Rocca di Papa, nel Lazio, dove però fin dalle prime ore dell’alba di ieri si sono registrati sit-in e manifestazioni di protesta con gente che, nella tarda serata, è ...

Matteo Renzi - ecco dov'era finito l'ex premier : a cena dallo chef stellato - e con il manager miliardario - : Nel pieno della polemica politica sulla nave Diciotti, proprio quando i big del Pd come Maurizio Martina e Maria Elena Boschi sfilavano vicino l'imbarcazione della Guardia Costiera carica di immigrati, Matteo Renzi sembrava ...

Matteo Salvini - la badilata di Antonio Padellaro : 'Farà la fine di Matteo Renzi' : Roba da toccare ferro , o qualcos'altro, per chi li ha, . Antonio Padellaro su Il Fatto Quotidiano si spinge oggi fino a raccontare la 'renzizzazione' di Matteo Salvini . Secondo l'ex direttore, ...

Matto Salvini indagato. La foto del pm Luigi Patronaggio con Matteo Renzi e Andrea Orlando diventa virale : poi la ‘scoperta’ : La furia del web non poteva lasciare immune Luigi Patronaggio, il procuratore di Agrigento che ha aperto un fascicolo di indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato anche di sequestro di persona per il divieto di sbarco durato cinque giorni del pattugliatore della Marina Militare Diciotti al porto di Catania. “Patronaggio guarda Renzi con amore”, si legge nella didascalia di una foto diffusa in ...

Matteo Renzi : 'Loro bloccano i porti? E noi blocchiamo i fondi'. Le parole dell'ex premier diventano virali : ... emerge questa ulteriore incoerenza: una incoerenza che mette in luce un Partito Democratico in confusione che, con queste politiche schizofrenica, rischia sempre di più la marginalizzazione politica.

Matteo Salvini - il video che smaschera Matteo Renzi : 'Oggi ci insulta - un anno fa minacciava l'Ue' : A sentire i maggiori esponenti del Partito democratico, Matteo Renzi in testa, sembra che chi governa oggi l'Italia sia impazzito, dopo aver minacciato l'Unione europea di non onorare i versamenti da ...

Matteo Renzi torna nuovamente all’attacco di Luigi Di Maio : Nuovo attacco di Matteo Renzi ai danni di Luigi Di Maio Dopo aver etichettato qualche giorno fa, Luigi Di Maio come uno squallido (Leggi Articolo), Renzi torna a colpire il Ministro Di Maio. E in un post pubblicato sui social, punta il dito contro “la doppia morale” di Luigi Di Maio, che commentando il procedimento aperto nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti, ha spiegato che il titolare del Viminale non deve dimettersi. ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “La sua doppia morale è una vergogna civile” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente Luigi Di Maio per il suo vecchio tweet con il quale chiedeva le dimissioni di Angelino Alfano, allora ministro dell'Interno indagato per abuso d'ufficio: "La ruota gira per tutti, la doppia morale del ministro della disoccupazione è una vergogna civile".Continua a leggere