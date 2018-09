Marica Pellegrinelli | Bianca Balti | Madalina Ghenea e tante altre | a Venezia il red

Eros Ramazzotti - il messaggio da lacrime per la moglie Marica Pellegrinelli : 'In questa triste estate...' : Un amore grandissimo, che sfida anche le tragedie. Eros Ramazzotti dedica alla moglie Marica Pellegrinelli uno struggente messaggio su Instagram: 'Ti amo sempre di più', con nella testa però il dolore ...

“Allora è vero!”. Marica Pellegrinelli danza seminuda e spunta un particolare che fa saltare in piedi i fan di Eros Ramazzotti : E adesso, dopo un lungo anno di fatiche tra televisione e shooting fotografici ecco che Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, ha deciso di dedicarsi un periodo di relax con la famiglia. La modella, e da poco anche conduttrice, non ha però rinunciato a tenere aggiornati i suoi fan con un video che sta facendo discutere non poco. Marica infatti balla con una scollatissima maglia che lascia vedere il seno. Un seno che sembra ...

CECCHI PAONE ATTACCA Marica Pellegrinelli / "Servirebbe meritocrazia" : l'esordio non convince ma... : CECCHI PAONE ATTACCA MARICA PELLEGRINELLI: il noto conduttore ATTACCA la moglie del cantautore romano Eros Ramazzotti e sottolinea come servirebbe più meritocrazia.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 21:26:00 GMT)

Alessandro Cecchi Paone duro attacco a Marica Pellegrinelli : Alessandro Cecchi Paone ha attaccato Marica Pellegrinelli nella sua rubrica sul settimanale “Nuovo Tv”. Al giornalista non è piaciuto l’esordio della Pellegrinelli in prima serata, su una rete importante come quella Rai. Secondo Cecchi Paone all’Arena di Verona sarebbe venuta meno la meritocrazia e la capacità di riuscire a reggere un palco così importante. “Preferiremmo più meritocrazia, ma sembra sempre più difficile. Evitiamo almeno imbarazzi ...

Marica PELLEGRINELLI/ Copioni ripetuti a memoria. Bellissima - ma… (Wind Music Awards 2018) : MARICA PELLEGRINELLI, la conduttrice al fianco di Federico Russo infiamma le pagine dei rotocalchi di gossip per la sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 00:27:00 GMT)

Ospiti e scaletta dei Wind Music Awards del 26 giugno - speciale con Marica Pellegrinelli e Federico Russo : Ospiti e scaletta dei Wind Music Awards del 26 giugno sono finalmente ufficiali. Non si tratta di una puntata inedita, ma di una raccolta di best moments nei quali non mancheranno alcuni contenuti ancora non andati in onda, comprese le premiazioni di nuovi artisti a cui non abbiamo assistito durante le prime due puntate. A condurre la serata saranno Federico Russo e Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, che ci accompagneranno ...

Wind Music Award Summer 2018 : la scaletta della serata condotta da Federico Russo e Marica Pellegrinelli : Tornano in tv i Wind Music Awards 2018 con la terza ed ultima puntata condotta da Marica Pellegrinelli e Federico Russo: ecco gli ospiti e la scaletta Dopo il grande successo delle prime due puntate dei Wind Music Awards 2018 condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, Rai 1 dedicata una terza serata alla kermesse dell’estate. Si tratta dei Wind Music Awards Summer 2018 affidati alla conduzione di Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros ...