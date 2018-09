Mariah Carey irriconoscibile dopo un intervento chirurgico | ha perso 22 chili

Mariah Carey mostra il nuovo fisico dopo aver perso 22 chili : Come sempre, meravigliosa The post Mariah Carey mostra il nuovo fisico dopo aver perso 22 chili appeared first on News Mtv Italia.

Mariah Carey e la figlia : «In posa come mamma» : Da Gwyneth Paltrow a Reese Witherspoon, da Jennifer Lopez a Cindy Crawford. Sono tante le mamme nel mondo dello spettacolo che somigliano in maniera pazzesca ai loro figli. Non fa eccezione neppure Mariah Carey che, in vacanza con l’attuale fidanzato Bryan Tanaka e i suoi due gemelli Moroccan e Monroe, ha pubblicato su Instagram una tenera foto insieme alla figlia: «In posa come mamma», scrive la cantante americana mentre solleva la gamba destra ...