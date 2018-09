Mare | Calabria | nuovi mezzi per la Guardia Costiera

Calabria - un elefante fa il bagno al Mare : “Ma è fuggito o è stato accompagnato?” [VIDEO] : Un esposto alla procura della repubblica di Cosenza è stato inviato questa mattina dal presidente nazionale dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA per chiedere di verificare le condizioni di tenuta degli animali e la loro sicurezza da parte dei proprietari del circo Amedeo Orfei dopo la vicenda dell’elefante “fuggito” per andare a fare il bagno a Santa Maria del Cedro un paese della provincia ...

Calabria - scappa dal circo per un tuffo in Mare. Elefante protagonista a Santa Maria del Cedro : Un grosso pachiderma al seguito di un circo ha pensato di trovare refrigerio nelle acque di Santa Maria del Cedro, località marittima calabrese, destando la curiosità dei bagnanti che non hanno potuto non notare il grosso animale L'articolo Calabria, scappa dal circo per un tuffo in mare. Elefante protagonista a Santa Maria del Cedro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi LungoMare e Ferrovia [FOTO e VIDEO] : 1/60 ...

10 morti (chi sono) in Calabria Chi doveva ferMare i turisti? Divieti inascoltati - si indaga : Un’ordinanza comunale «invita» i visitatoria dotarsi di guide e attrezzature adeguateGli accessi liberi malgrado l’allerta maltempo

Calabria - i soccorritori : “Allertata anche la Guardia costiera - i morti possono arrivare in Mare” : “È stata allertata anche la Guardia costiera, perché è probabile che i corpi delle vittime possano essere stati spinti sino al mare”. A dirlo è stato Walter Milan della Direzione nazionale del soccorso alpino. L'articolo Calabria, i soccorritori: “Allertata anche la Guardia costiera, i morti possono arrivare in mare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : i dispersi si cercano fino al Mare - torrente ancora in piena : “Stiamo effettuando operazioni di perlustrazione di tutto il greto del fiume, fino ad arrivare al mare, nella ricerca di eventuali dispersi. Siamo in costante contatto con le squadre di terra. Non lasciamo nulla al caso battiamo palmo a palmo ogni centimetro del fiume sperando di trovare persone in vita“: lo ha dichiarato a Skytg24 Nicola Capitale, elicotterista dei vigili del fuoco, che in queste ore è tra i soccorritori impegnati ...

Mare sporco : proteste in Calabria a Nicotera - bloccata la statale 18 : Il Movimento 14 luglio è nato due anni fa: "E' ora di dire basta. Contro la 'Ndrangheta che tiene tutto in pugno"

Ambiente - protesta per il Mare sporco : bloccata la statale 18 in Calabria : I componenti del “Movimento 14 luglio” di Nicotera hanno bloccato il bivio Rosarno-Nicotera-Vibo sulla statale 18 per protestare per la potabilità dell’acqua, le condizioni del mare, il degrado e la spazzatura. “Siamo alla frutta, chiediamo di interloquire con Oliverio affinché onori gli impegni mai mantenuti, ci raggiunga”, hanno detto rivolgendosi al governatore della Regione. Sul posto sono presenti carabinieri ...

Le opere degli allievi dell'Accademia al MiraMare di Reggio Calabria : ... comprende un ricco cartellone convegnistico con incontri dedicati a temi scientifici, ambientali, naturalistici, paesaggistici, artistici e mitologici, senza escludere spettacoli e attività ludico ...

Calabria - attraversano binari per andare a Mare mentre passa treno : morti due bimbi - grave la madre : Il dramma si è consumato a Brancaleone. I due ragazzini sarebbero morti sul colpo, mentre la madre versa in condizioni gravissime in ospedale.Continua a leggere

Tragedia in Calabria - attraversano i binari per andare a Mare mentre passa il treno : morti due bimbi - gravissima la madre : Una terribile Tragedia sconvolge la Calabria e in modo particolare la comunità jonica della Provincia di Reggio Calabria: a Brancaleone, il paese “epicentro” della disastrosa alluvione del 1° novembre 2015 quando la linea ferroviaria jonica venne travolta dal maltempo. Proprio quel tratto di ferrovia oggi è protagonista di un altro dramma: nel pomeriggio due bambini, accompagnati dalla madre, stavano attraversando i binari per andare ...

L’eroico gesto di 4 ragazzi di Reggio Calabria che dal gommone salvano una tartaruga caretta-caretta da morte certa nel Mare tra Milazzo e le isole Eolie [VIDEO] : Chiamarli “eroi” non è certo esagerato: Daniele Mangiola, Carmen Reitano, Francesco Scaramuzzino e Dante Certoma da Reggio Calabria hanno salvato un bellissimo esemplare adulto di tartaruga caretta-caretta da morte certa nel pomeriggio di Sabato 4 Agosto, intorno alle 5, nelle acque del basso Tirreno tra Punta Milazzo e Vulcano. Qui, a 6 miglia dalla costa, i ragazzi reggini in navigazione su un gommone diretti alle isole Eolie hanno ...

Reggio Calabria. Michelangelo Giordano si esibisce al Grande Albergo MiraMare : All’interno del Grande Albergo Miramare di Reggio Calabria, si svolgerà un evento musicale esclusivo che ripercorrerà la storia di Rosa

Calabria : muoiono un 49enne schiacciato sotto un trattore e un anziano per malore in Mare : Un uomo di 49 anni è deceduto in Calabria [VIDEO] dopo essere rimasto schiacciato sotto il suo trattore. Ancora non è stata chiarita la dinamica di quanto accaduto. Sempre in Calabria, un anziano è morto a causa di un malore mentre stava facendo il bagno in mare. Calabria, muore mentre lavora in campagna Nella giornata di oggi 15 luglio un uomo di 49 anni è deceduto nella cittadina di Lamezia Terme dopo essere rimasto schiacciato dal suo mezzo ...