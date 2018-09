Marchisio Zenit | è ufficiale | firmato un contratto biennale

Marchisio va in Russia : è un calciatore dello Zenit : Claudio Marchisio è un nuovo calciatore dello Zenit San Pietroburgo. A darne l'annuncio è il club russo sul proprio sito. Il centrocampista si era svincolato dalla Juventus. A BREVE IL SERVIZIO ...

Zenit - ufficiale l’arrivo di Claudio Marchisio : contratto di due anni per l’ex centrocampista bianconero : Il club russo ha ufficializzato l’arrivo dell’ex centrocampista bianconero , svincolatosi nell’ultimo giorno di mercato Claudio Marchisio è un nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo, l’ex centrocampista della Juventus ha firmato un contratto di due anni . Ad ufficializzarlo è lo stesso club russo, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale : “ Claudio Marchisio ha firmato per lo Zenit , il ...

Marchisio sceglie : è tentato da Porto e Zenit : TORINO - A due settimane dalla dolorosa rescissione con la Juventus, nonostante un contratto che lo legava al club bianconero fino al 2020, aumentano le pretendenti per Claudio Marchisio che sta ...

Zenit - avanti tutta per Marchisio : Per Claudio Marchisio , conferma La Gazzetta dello Sport , sta prendendo sempre più piede l'ipotesi Zenit San Pietroburgo . I contatti tra il club russo e il centrocampista proseguono, nonostante l'ex Juventus abbia sperato in un'offerta da parte del ...