Manovra | Salvini | ' Sarà rispettosa di tutte le regole' E lo spread cala

Spread Btp-Bund supera quota 290 punti - poi scende. Salvini : 'La Manovra rispetterà le regole' : ... al fine di ridurre il deficit di bilancio, stabilizzare l'economia e mettere un freno alla caduta libera del peso. A Milano bene le banche Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza ...

Manovra - Salvini promette : «Sarà rispettosa di tutte le regole». E lo spread scende : Il vicepremier spazza i dubbi sulla Manovra del prossimo autunno: a destare allarme l’annuncio di voler portare il deficit fin quasi alla soglia del 3% in rapporto al Pil, fissata dalle regole europee

Lo spread Btp-Bund sopra i 290 punti poi scende. Salvini : “La Manovra rispetterà le regole” : Dopo essere salito fino a 290 punti,lo spread tra Btp e Bund è ora in calo e segna 284 punti base con un rendimento al 3,17%. Secondo alcuni analisti il calo segue le dichiarazioni del vicepremier Salvini sulla manovra che «sarà rispettosa di tutte le regole e che farà pagare meno tasse agli italiani»....

Salvini : Manovra rispettosa delle regole : 16.40 "Sarà una manovra rispettosa di tutte le regole e che farà pagare meno tasse agli italiani". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini, lasciando Palazzo Chigi dove ha preso parte al Consiglio dei ministri. Poi sulla Libia: "Escludo interventi militari perché non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri". L'Italia "deve essere la protagonista della pacificazione del Mediterraneo. Le incursioni di altri che ...

Mercati - Salvini sfida Ue : “manterremo impegni Contratto”/ Tetto 3% - ”lo sfioreremo” : i rischi della Manovra : Salvini, "Mercati? Noi manterremo impegni con gli italiani". Il leader del Carroccio parla anche della flat tax e sulla sentenza del Tribunale di Genova dice:"Nome della Lega non si tocca".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Salvini : «Il nome della Lega non si tocca». E sulla Manovra : «Sfioreremo 3%» : «No, il nome Lega non si tocca»: così Matteo Salvini ha risposto alla domanda se il Carroccio cambierà nome se il Tribunale del riesame di Genova dovesse decidere di...

Flat tax - Matteo Salvini : “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% - nella Manovra ci sarà un primo passo” : La Flat Tax verrà introdotta, ma non per tutti. Nell'ambito di un'intervista concessa a Radio 24, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".Continua a leggere

Salvini : «Manovra - sfioreremo il 3% Il nome Lega non si tocca» -Il video : Il ministro dell’Interno sul rischio del blocco dei fondi della Lega: Rispettiamo il programma di governo, a tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti». Sul caso Diciotti: «Al procuratore di Agrigento dico con immenso affetto che lo rifarei»