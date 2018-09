Mancini sui giovani italiani | “Mai così pochi che giocano | serve più coraggio”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Robertoconvoca in Nazionale il 19enne Nicolò Zaniolo e il 17enne Pietro Pellegri e lancia la sua prima critica al sistema da commissario tecnico dell’Italia: “Non ci sono mai statiche, è il momento più basso”. Le sue parole in conferenza stampa a Coverciano, dove è cominciata la preparazione alle prime due sfide di Nations League, la nuova competizione ideata dall’Uefa per evitare le amichevoli. Gli Azzurri giocheranno il 7 settembre a Bologna contro la Polonia e il 10 settembre a Lisbona contro i campioni d’Europa del Portogallo. “L’obiettivo è vincere il girone”, ha assicurato, ma il problema resta: “Sono convinto che moltiche sono in panchina sono molto più bravi degli stranieri che sono in campo”. E non è solo una questione trae stranieri: “All’estero non si ...