Mancini spiega le scelte “azzurre” e sulle difficoltà di Cristiano Ronaldo… : Cristiano Ronaldo non certo positivo in questo inizio di stagione alla Juventus, Mancini sa dare una sua interpretazione in merito Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, è pronto all’esordio in una gara che conta davvero. La Nations League è alle porte e l’Italia dovrò affrontare ostacoli del calibro del Portogallo e della Polonia, anche se tra i portoghesi non ci sarà Cristiano Ronaldo. Anche di lui ha parlato Mancini alla ...