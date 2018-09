Maltempo | treno deragliato | “In corso la rimozione dei detriti”

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) “Procedono a ritmo serrato le operazioni didei detriti sul binario e di ripristino dell’infrastruttura nei pressi di Montefiascone, sulla linea Orte-Viterbo dove a causa del, nei pressi di un passaggio al livello, sono arrivati detriti sui binari e i primi due carrelli del locomotore di unregionale Viterbo-Roma sono deragliati, senza causare feriti”. Cosi’ in una nota Rfi. “Prevista per il pomeriggio di domani la conclusione delle operazioni e la conseguente ripresa della circolazione ferroviaria, sospesa dalle 6.25 di stamani – si legge – Fino ad allora, tutti i collegamenti della linea Orte-Viterbo saranno effettuati con autobus sostitutivi mentre circoleranno regolarmente i 4 treni della Viterbo-Roma (via Direttissima): i due in partenza da Roma saranno sostituiti con bus solo nella tratta tra Attigliano e Viterbo, ...