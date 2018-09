Maltempo | piante in strada nel Maceratese e Cupra Marittima

meteoweb.eu

: #Varese #31ago 18:00, dalla notte scorsa i #vigilidelfuoco sono al lavoro per la forte ondata di #maltempo che ha c… - emergenzavvf : #Varese #31ago 18:00, dalla notte scorsa i #vigilidelfuoco sono al lavoro per la forte ondata di #maltempo che ha c… - newsbiella : - CorriereAdriati : Ancora maltempo: vento, pioggia e grandine. Giù rami e piante, disagi sulla superstrada (y) Segui il Corriere Adri… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Piogge molto intense e vento forte nel pomeriggio nella zona di(Ascoli Piceno) e nel, a Montecosaro, Macerata e Morrovalle, hanno causato disagi per il terzo giorno consecutivo alla viabilita’ con parti die alberi caduti in. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata sulladella Val Menocchia. Segnalati anche diversi allagamenti di scantinati. Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in Corso Matteotti per rimuovere parti pericolanti: utilizzando l’autoscala i pompieri hanno verificato i coppi e le facciate di alcuni stabili, rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano persone coinvolte. Sull’A14 e sulla Ss16 la viabilita’ non ha fatto registrare particolari criticita’. Sulla Bologna-Taranto permangono pero’ code di circa un chilometro, ...