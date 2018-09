Malesia | due donne bastonate in pubblico per un rapporto sessuale

fanpage

(Di lunedì 3 settembre 2018) Dueindopo essere state sorprese a fare sesso in auto. Si tratterebbe della prima punizione di questo tipo. “Questo caso è un passo indietro per i diritti umani in, non solo per la comunità Lgbt ma per tutti quanti”, ha commentato Thilaga Sulathireh, attivista del gruppo per i diritti dellaJustice for Sister.