Maire Tecnimont | contratto da 248 milioni con Sonatrach in Algeria

Maire Tecnimont si aggiudica in via preliminare progetto da SONATRACH : Maire Tecnimont annuncia che la sua principale controllata Tecnimont si è aggiudicata in via preliminare dalla Direction Centrale Engineering & Project Management di SONATRACH un contratto EPC , ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Maire Tecnimont : Ottima performance per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia in rialzo del 3,76%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Maire Tecnimont rafforza business petrolchimico in India : Maire Tecnimont ha rafforzato la sua presenza in India nel settore petrolchimico , aggiudicandosi due contratti EPCC , Engineering, Procurement, Construction e Commissioning, con HPCL-Mittal Energy ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Maire Tecnimont : Seduta decisamente positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che tratta in rialzo del 2,24%. Il trend di Maire Tecnimont mostra un andamento ...

Piazza Affari : rally per Maire Tecnimont : Brilla il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che passa di mano con un aumento del 2,34%. La tendenza ad una settimana di Maire Tecnimont è più fiacca ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Maire Tecnimont : Retrocede molto il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,05%. L'andamento di Maire Tecnimont nella ...

Piazza Affari : sell-off per Maire Tecnimont : Affonda sul mercato il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che soffre con un calo del 2,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Maire Tecnimont chiude i conti del semestre con una crescita a doppia cifra : Risultati in crescita a doppia cifra per Maire Tecnimont , che chiude il primo semestre con un forte aumento dei ricavi e della redditività, grazie al robusto portafoglio ordini. L' utile netto ...

Maire Tecnimont si aggiudica due contratti da LUKOIL da 527 milioni di dollari : Kinetics Technology , controllata di Maire Tecnimont , si è aggiudicata 2 contratti EPC, Engineering, Procurement and Construction , da parte di LUKOIL NizhegorodNefteorgSyntez , controllata di JSC ...

Italia-Azerbaigian : Mattarella inaugura impianto Maire Tecnimont : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Nel primo giorno di visita di Stato” in Azerbaigian “venire qui testimonia la concretezza del nostro rapporto di collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inaugurato oggi a Sumgayit, in Azerbaigian, un nuovo impianto industriale per la produzione di polipropilene realizzato da società del gruppo italiano Maire Tecnimont. Con Mattarella, il ...

Maire Tecnimont - nuovo contratto ad Abu Dhabi : Maire Tecnimont sfreccia a Piazza Affari mostrandosi in rialzo del 2,17%. A dare una spinta al titolo la notizia che le principali controllate del gruppo si sono aggiudicate nuove commesse e ...