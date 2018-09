“Maiale” | “Affogati” Una pioggia di insulti contro Matteo Salvini

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) Sempre nell’occhio del ciclone, sempre al centro del dibattito politico e non. L’Italia si è ormai ampiamente abituata al fenomeno, che proprio in questi giorni era finito nella bufera per il caso Diciotti, con i migranti sbarcati a Catania solo nella serata di sabato 25 agosto dopo un lunghissimo braccio di ferro al termine del quale era stata avviata un’indagine proprio nei confronti del leader della Lega. Lui, il numero uno del Carroccio, si era detto totalmente tranquillo e incurante dei possibili risvolti: “Rischio 30 anni di galera per avere difeso il diritto alla sicurezza degli Italiani? Sorrido, lavoro ancora di più e tiro dritto” scriveva sui canali social il ministro dell’Interno, commentando l’aggravarsi della sua posizione e di quella del suo capo di gabinettoPiantedosi, indagati nell’ambito ...