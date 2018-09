Magnifiche presenze sul red carpet di The Sisters Brothers

gqitalia

(Di lunedì 3 settembre 2018) Sul reddel film Thedi Jacques Audiard saranno anche mancate le big star Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal, ma non le bellezze scintillanti. A partire dalla modella brasiliana Bruna Marquezine, che ha dato il la a una sfilata di abiti lurex, ma anche di scollature intriganti e di spacchi vertiginosi che hanno fatto girare non poco la testa ai presenti. Il rosso passione però continua a essere il colore più gettonato dalle ospiti del redveneziano, sfoggiato in particolare da Madalina Ghenea , Giulia De Lellis e Bianca Balti.