Luigi Luca Cavalli Sforza è morto

(Di lunedì 3 settembre 2018) Purtroppo, oggi la scienza è in lutto, èuno dei più grandi scienziati di genetica al mondo. Famoso per aver creato la genetica delle popolazioni e mediante i suoi studi riuscì a dimostrare in modo scientifico l’infondatezza del concetto di razza. Nacque a Genova 96 anni fa ma si trasferì presto a Torino, dove frequentò il liceo Massimo d’Azeglio, in quell’istituto ebbe come professori Oreste Badellino come professore di latino e Casalegno come professore di francese. Fondamentale fu per lui una lezione in cui il suo professore di religione affermò di non credere nella teoria evoluzionistica. Il quattordicennenotò subito che le prove riportate dal professore non avevano alcuna base logica, a differenza dell’evoluzione, che gli sembrava “del tutto ragionevole”. Dopo il liceo era indeciso se frequentare la facoltà di scienze o quella di ...