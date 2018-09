Louis Tomlinson a X Factor UK boccia lo sfidante degli One Direction e si commuove video

One Direction trionfano ai Teen Choice Awards : da Harry Styles a Louis Tomlinson e Liam Payne tutti i vincitori : Gli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte del 12 agosto. Non come band ma come singoli componenti del gruppo, a portare alto il nome sono stati Harry Styles e Louis Tomlinson, tra i più premiati della serata. Due dei membri degli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards: per Harry Styles il premio è nelle categorie Choice Style Icon e Choice Summer Tour; per Louis Tomlinson il premio ritirato è ...

Reunion degli One Direction a X Factor UK? Le parole di Niall Horan su Louis Tomlinson : La Reunion degli One Direction potrebbe arrivare a X Factor UK. Bastano poche parole da parte di Niall Horan sul collega Lous Tomlinson a far sognare i fan di tutto il mondo. Nelle scorse ore, Niall ha invitato i fan a prendere parte ad una sessione di domande e risposte su Instagram. Una delle domande alle quali l'artista ha risposto è a proposito del rapporto con Louis, neo giudice di X Factor UK. Interrogato sulla possibilità di unirsi ...