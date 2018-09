Lo spread risale fino a quota 290

Fitch non spaventa i mercati : spread giù - poi risale fino a quota 290 : mercati cauti dopo il taglio delle prospettive sull'Italia da parte di Fitch . Lo spread tra Btp e Bund tedesco dopo un avvio in calo torna a salire e tocca quota 290. Piazza Affari poco...

L’Europa peggiora sotto il peso della Turchia. Tasso BoT al top dal 2014 - risale lo spread : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti con il crollo della lira turca e i timori sulle politiche di Erdogan, che potrebbero influenzare l'esposizone delle banche Ue. A Milano ok Unipol, male Unicredit. Euro sotto 1,15 dollari, ai minimi da un anno. Vola il rendimento dei buoni del Tesoro. A New York avvio in deciso ribasso per Wall Street...