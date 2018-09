“Lo abbiamo preso!” Italia choc | finita la caccia all’uomo Era in fuga da due giorni

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) Sembra quasi la fine di un incubo, dopo che la vicenda ha tenuto tutti col fiato sospeso, assumendo sempre più le sembianze di un film. Dopo duedi ricerche i carabinieri hanno rintracciato Gaetano Fagone, l’uomo di cinquantadue anni ritenuto responsabile di quanto accaduto la sera del 31 agosto scorso a Palagonia (Catania), quando un’auto ha travolto un gruppo di persone sedute a dei tavolini. Fagone – che come scrivono i quotidiani locali è noto in paese come il “lupo” per il suo carattere chiuso e introverso – avrebbe preso l’auto del padre e investito volontariamente i suoi vicini di casa e così avrebbe ucciso Maria Napoli, una anziana donna di ottantasette anni. Altre sette persone sono rimaste ferite. Da quanto emerso, il cinquantaduenne avrebbe dei problemi psichici.A scatenare la reazione omicida sarebbe stato ...