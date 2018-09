L' Italia teme di finire sotto le macerie di Serraj

F1 – Raikkonen “sorprendentemente spavaldo” : assalto al Gp d’Italia : Kimi Raikkonen pronto a dar battaglia in quel di Monza, il pilota della Ferrari vuole competere per la vittoria del Gp d’Italia “Al mattino sotto la pioggia abbiamo girato senza riferimenti, poi al pomeriggio abbiamo recuperato con un turno pulito in cui la macchina si è comportata molto bene. Proveremo sicuramente a vincere”. Un Kimi Raikkonen stranamente spavaldo e convinto dei propri mezzi nel weekend del Gp d’Italia in quel ...

Rating - nessuna comunicazione tra Italia ed Europa. Si teme Moody's : L'ultima volta che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si è seduto per parlarne con Pierre Moscovici, il commissario agli Affari monetari, era inizio luglio. Colloqui preliminari. Ma dopo la ...

Il governo teme un attacco finanziario contro l'Italia. L'ipotesi shock di Savona per affrontare la crisi : Sui mercati finanziari cresce il nervosismo nei confronti dell'Italia. Ad agosto lo spread è tornato a salire e prosegue la fuga dei grandi investitori stranieri da Bot e Btp. Il problema è ...

Tutti i ponti crollati recentemente in Italia : Quello del 14 agosto 2018 a Genova è l'incidente più grave causato dal crollo di un ponte in Italia ma non è purtroppo, un caso raro. Sono diversi i cavalcavia che negli ultimi anni hanno ceduto, ...

Governo - Di Maio : Italia non teme attacchi - non siamo ricattabili : Roma, 13 ago., askanews, - 'Non credo che avremo un attacco speculativo. Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare ...

Giorgetti teme un attacco dei fondi speculativi all'Italia a fine agosto : "A fine agosto i fondi speculativi ci aggrediranno, può accadere quello che è successo a Berlusconi sette anni fa. E l'opposizione, in crisi, farà di tutto per saltarci addosso". È L'allarme che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti affida alle colonne di Libero nella convinzione che "L'Europa e le elìte temono questo ...

Crolla la lira turca - mercati in allarme. Bce teme per banche Italiane e spagnole : Istanbul, stretta tra inflazione e crollo della lira, arriva a nuovi minimi storici. In rosso le borse europee, mentre il leader Erdogan denuncia una campagna messa in atto contro Ankara. ...

Cadavere di donna nelle Canarie - si teme possa essere l’Italiana Luciana Bianchi : Cadavere di donna nelle Canarie, si teme possa essere l’italiana Luciana Bianchi Resti di una donna sono stati rinvenuti in un burrone a Telde, nel quartiere di Lomo Catela, nell’isola di Gran Canaria (Spagna). Si teme possa trattarsi di Luciana Bianchi, la 47enne umbra scomparsa lo scorso gennaio della villa distante pochi chilometri dalla scarpata.Continua […] L'articolo Cadavere di donna nelle Canarie, si teme possa essere ...

Europa - Italia - Germania e dazi : cosa c'è da temere sui mercati : Dalla fine del quantitative easing deciso dalla BCE per la fine del 2018, alla crisi politica, poi rientrata, in Germania fino ad arrivare ai dazi commerciali tra Usa e Cina, che vedono l'Europa nel ...