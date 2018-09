L' indice del settore telecomunicazioni in territorio positivo | +0 | 91% | | brillante

L'indice delle società assicurative marcia in positivo - +1 - 12% - - andamento sostenuto per Cattolica Assicurazioni : Teleborsa, - Il Settore assicurativo italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Insurance. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.739,7, e si è ...

L'indice delle società assicurative marcia in positivo - +1 - 12% - - andamento sostenuto per Cattolica Assicurazioni : Il Settore assicurativo italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.739,7, e si è poi portato ...

L'indice del settore costruzioni italiano mostra segnali di resistenza - +0 - 26% - - seduta effervescente per Salini Impregilo : Andamento moderato per il settore costruzioni a Milano , che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' EURO STOXX Construction & Materials che viaggia sottotono. Il ...

L'indice delle aziende sanitarie in rialzo - +1 - 50% - : Brilla il comparto sanitario italiano nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 157.622,09 in crescita dell'1,50%, ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 3/09/2018 : Chiusura del 3 settembre Contenuto ribasso per l' indice nipponico , che archivia la sessione in flessione dello 0,69%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore costruzioni italiano - -2 - 27% - : Teleborsa, - Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha chiuso la giornata a quota ...

L'indice del settore telecomunicazioni continua sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi - -2 - 89% - : Teleborsa, - Rosso per il comparto telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. L'Indice del settore telecomunicazioni ha chiuso la giornata a ...

Rally per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - +1 - 59% - - brillante l'andamento di Tenaris : Teleborsa, - Guizzo per l'indice siderurgico a Piazza Affari che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 38.695,71, con ...

Si muove in territorio negativo l'indice delle società assicurative - -1 - 09% - - seduta depressa per Cattolica Assicurazioni : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore assicurativo italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Insurance. Il FTSE Italia Insurance ha chiuso a 14.761,77, in diminuzione di ...

Si muove in territorio negativo l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 80% - : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto sanitario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a 158.240,09, in diminuzione ...

L'indice del settore telecomunicazioni continua sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi - -2 - 89% - : Rosso per il comparto telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Telecommunications . L' indice del settore telecomunicazioni ha chiuso la giornata a quota 11.408,...

Seduta molto negativa per l'indice del settore costruzioni italiano - -2 - 27% - : Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha chiuso la giornata a quota 29.589,58 ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 31/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Scivola il principale indice di Atene , che si posiziona a 731,28 con una discesa dell'1,14%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 728,04 e successiva a ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 31/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il principale indice di Mosca , che si attesta a 2.328,04. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'...