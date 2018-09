Ligurarch900 | un’app per scoprire le architetture liguri e creare itinerari personalizzati

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) Conoscere e visitare in modo agevole l’architettura ligure ora è possibile. Gli edificidel’900 sono a portata di clic conuna app gratuita – per Android e iOS – che raccoglie oltre 500 schede sintetiche con la storia di altrettanti edifici costruiti dopo il 1945, e con cui è possibile organizzare percorsi di visita tematici e. Questa nuova app è nata da una collaborazione tra Università di Genova (Dipartimento Architettura e Design), CNR (Istituto di Linguistica Computazionale), Segretariato regionale del MiBACT per laa, Regionea, Ordini degli Architetti di Genova, Imperia, Savona, Spezia. Laa è da sempre stata terreno fertile per l’architettura, legano infatti il proprio nome a questa regione, tra gli altri, personaggi come Gio Ponti, Franco Albini, Ignazio Gardella ma anche Herzog & de Meuron, ...