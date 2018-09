Ligue 1 | il Marsiglia sbanca Montecarlo | 3-2 al Monaco

Probabili formazioni Monaco-Marsiglia - Ligue 1 giornata 4 02-09-2018 : É uno dei match più attesi della 4 giornata di Ligue 1, quello che vedrà il Marsiglia affrontare il Monaco allo Stadio Luis di Monaco, le di squadre scenderanno in campo domenica 2 settembre. Il Monaco dopo 3 giornate ha ottenuto 4 punti su 9 disponibili, nell’ultima giornata ha perso per 2-1 contro il Bordeaux, e ora i biancorossi cercano il riscatto, contro un Marsiglia che sta faticando, infatti anche in questo caso dopo una ...

Ligue 1 - terza giornata : Monaco ko - solo pari per il Marsiglia : Il club del Principato sconfitto 2-1 a Bordeaux nonostante Pellegri, la squadra di Garcia rischia con il Rennes rimontando da 0-2: per entrambe già -5 dal Psg

Probabili Formazioni Marsiglia-Rennes - Ligue 1 giornata 3 - 26-08-2018 : Il Marsiglia ospita il Rennes nell’ultimo scontro domenicale della Ligue 1, con i padroni di casa che cercano di ottenere la loro seconda vittoria casalinga, e la squadra ospite che è invece disperatamente a caccia del primo punto in trasferta nella nuova stagione.Dopo una vittoria casalinga facile per 4-0 contro il Toulouse nel turno di apertura, il Marsiglia ha completamente rovinato le cose nella prima trasferta dello scorso fine ...

Probabili Formazioni Marsiglia-Rennes - Ligue 1 giornata 3 - 26-08-2018 : Il Marsiglia ospita il Rennes nell’ultimo scontro domenicale della Ligue 1, con i padroni di casa che cercano di ottenere la loro seconda vittoria casalinga, e la squadra ospite che è invece disperatamente a caccia del primo punto in trasferta nella nuova stagione.Dopo una vittoria casalinga facile per 4-0 contro il Toulouse nel turno di apertura, il Marsiglia ha completamente rovinato le cose nella prima trasferta dello scorso fine ...

Probabili Formazioni Marsiglia-Rennes - Ligue 1 giornata 3 26-08-2018 : Il Marsiglia ospita il Rennes nell’ultimo scontro domenicale della Ligue 1, con i padroni di casa che cercano di ottenere la loro seconda vittoria casalinga, e la squadra ospite che è invece disperatamente a caccia del primo punto in trasferta nella nuova stagione.Dopo una vittoria casalinga facile per 4-0 contro il Toulouse nel turno di apertura, il Marseille ha completamente rovinato le cose nella prima trasferta dello scorso fine ...

Ligue 1 - il Nimes sorprende il Marsiglia : beffa per Rudi Garcia - la neopromossa vince 3-1 : Non basta Thauvin, gli uomini dell'ex romanista vanno ko. Sconfitto anche il Bordeaux, pari per il Saint-Etienne

Marsiglia-Tolosa 4-0 - esordio del Var in Ligue 1 : Il Marsiglia di Rudy Garcia batte 4-0 il Tolosa nell’anticipo della prima giornata della Ligue 1 e fa l’esordio nel campionato francese la Var grazie alla quale l’arbitro al 45′ del primo tempo sanziona un fallo di mano in area con un calcio di rigore dopo aver visionato le immagini. A decidere il match una doppietta di Payet (su rigore appunto e poi il raddoppio al 17′ della ripresa) e le reti di Germain ...

Ligue 1 - partenza sprint per il Marsiglia di Garcia : 4-1 contro il Tolosa. Esordio della Var : partenza sprinte per l'ex tecnico della Roma. Il Marsiglia di Rudy Garcia batte 4-0 il Tolosa nell'anticipo della prima giornata della Ligue 1 e fa l'Esordio nel campionato francese la Var grazie alla ...

Ligue 1 - Marsiglia-Tolosa 4-0 : debutto show per Rudi Garcia : E quando esce per il campione del Mondo Thauvin, è standing ovation per il fantasista che ha saltato il Mondiale solo per infortunio. Poi Ocampos spreca il tris come Germain che si fa perdonare al 44'...