ilmessaggero

: Caos #Libia, ribelli assaltano Tripoli: violenti combattimenti in strada e decine di morti - fanpage : Caos #Libia, ribelli assaltano Tripoli: violenti combattimenti in strada e decine di morti - Agenzia_Ansa : #Libia: fonti, violenti scontri a Tripoli. Mezzi corazzati nelle strade, posti di blocco - Francesco_Riz : RT @zazoomblog: Libia violenti scontri a Tripoli. Salvini: «Escluso intervento italiano» - #Libia #violenti #scontri #Tripoli. https://t.… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Non c'é soluzione militare per la situazione in, solo politica'. Così un portavoce della Commissione europea, che aggiunge: 'l'escalation della violenza sta minando una situazione che è già ...