L'Unione Europea chiede a "tutte le parti diimmediatamente tutte le" in, ha detto un portavoce della Commissione europea,Carlos Martin Ruiz De Gordejuela. In"l'escalation a Tripoli di violenza mina una situazione già fragile. La violenza porterà altra violenza a detrimento dei cittadini libici", ha spiegato il portavoce. "Non c'è soluzione militare alla crisi in, solo una politica" e l'Ue "sostiene il processo di mediazione delle Nazioni Unite", ha ricordato il portavoce.(Di lunedì 3 settembre 2018)