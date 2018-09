Libia | truppe ribelli all’assalto di Tripoli | “200 morti” Evacuati i diplomatici

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018)è piombata di nuovo nel caos. Ledel generale Haftar si sono lanciate all’assalto della capitale delladove il consiglio presidenziale guidato da Fayez al Sarraj, sostenuto dall’Onu, è stato costretto alle misure di emergenza. Dopo una settimana di combattimenti violenti, la Settima Brigata, protagonista dell’attacco che in una settimana è costato la vita, secondo il Corriere della Sera, ad almeno 200 persone e ha provocato centinaia di feriti, avanza da sud e punta al centro della città, senza nessuna intenzione di fermarsi. Il governo parla di “attentato alla sicurezza della capitale e dei suoi abitanti, davanti ai quali non si può restare in silenzio”. L’obiettivo dei miliziani – sempre secondo il consiglio – “è quello di interrompere il processo pacifico di transizione politica” cancellando “gli ...