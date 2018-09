Libia | Tripoli | in 8 giorni 47 morti e 129 feriti

Tripoli nel caos - cosa sta succedendo in Libia? : C’è ancora la bandiera italiana sull’ambasciata a Tripoli, in Libia, ma è forse l’unico segno di normalità attorno alla nostra sede diplomatica nella capitale libica. Sono invece chiuse le persiane e ci sono davanti all’edificio due auto della polizia libica con una decina di agenti. Sono rimaste solo sei persone del corpo diplomatico (non l’ambasciatore) in un’ambasciata che ufficialmente non chiude, ma che ha allontanato gran parte del ...