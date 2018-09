Libia | Trenta | no a intervento militare

Migranti - Trenta : “C’è il rischio che arrivino jihadisti - per questo dobbiamo aiutare la Libia” : Di ritorno dalla sua visita la ministra della Difesa ha spiegato perché per il governo italiano è necessario collaborare con un governo libico stabile: "L'immigrazione incontrollata ed il terrorismo sono facce della stessa medaglia: c'è il rischio che attraverso l'immigrazione incontrollata arrivino jihadisti".Continua a leggere

Libia - il ministro Trenta vede Sarraj e dà lo stop a Macron : ‘Prima pacificazione poi elezioni. No a ingerenze. Vedrò Haftar’ : E’ dell’Italia l’ultima mossa sulla scacchiera libica. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta è volata a Tripoli, dove ha incontrato il premier del governo di unità nazionale Fayez Al Sarraj, con il quale ha parlato della data delle elezioni e cui ha garantito la disponibilità di Roma a contribuire al rafforzamento delle strutture difensive del Paese. Una mossa studiata da Roma per riconquistare la ribalta, dopo le due ...

Libia - BRUCIA IL TRICOLORE DELL'ITALIA/ Haftar contro il nostro paese : Trenta pronto ad incontrarlo : LIBIA, BRUCIA il TRICOLORE DELL'ITALIA: Haftar contro il nostro paese. Una jihad pronta? Preoccupazione e grande paura per questo evento con il rischio di pesanti conseguenze(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Ora la Trenta avverte la Francia : "In Libia la leadership è nostra" : Il ministro della Difesa Trenta sembra avere le idee chiare sul da farsi in Libia.Nei giorni passati, il membro dell'esecutivo guidato dal professor Giuseppe Conte aveva proposto la Marina militare italiana come destinataria del premio Nobel per la pace. Il motivo? Aver salvato migliaia di vite umane, quelle dei migranti, in mare. "Ve lo meritate, ce lo meritiamo", aveva scandito con forza il capo di dicastero.Mentre si sta svolgendo un ...

"Sulla Libia la leadership è nostra”. La telefonata tra la Trenta e l'omologa francese Parly riaccende il braccio di ferro : "Sia chiaro: sulla Libia la leadership è nostra". Questo è il messaggio che il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha recapitato all'omologa francese Florence Parly nel corso di una telefonata intercorsa tra le colleghe di Roma e Parigi quando stava per aprirsi un complicatissimo Consiglio europeo il cui nodo principale riguarda il flusso e la gestione dei migranti.Fonti governative minimizzano il timing, e parlano di un ...