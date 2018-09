Libia | stato di emergenza | Conte e Salvini | No interventi militari Tripoli

Libia nel caos - stato d'emergenza - ribelli in marcia verso Tripoli. Evacuati alcuni italiani ma l'ambasciata resta aperta : Evacuata l'ambasciata d'Italia a Tripoli: vanno via diplomatici e tecnici, resta no solo cinque dipendenti. La Farnesina precisa che la sede resta aperta , ma con una presenza più...

Stato di emergenza in Libia. Farnesina non chiude l'ambasciata - Onu convoca vertice per il cessate il fuoco : È di 47 morti e 129 feriti in 8 giorni l'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute libico, degli scontri tra milizie armate nella capitale Tripoli. Lo riferisce la Missione dell'Onu in Libia, Unsmil, in una nota. Le Nazioni Unite provano a mediare, ma si combatte ancora a Tripoli. Il Consiglio Presidenziale del premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al ...