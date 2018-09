Libia | soccorsi | oltre 1' 800 famiglie sfollate a Tripoli

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : “Non riporteremo in Libia i migranti soccorsi” : A giugno, con i suoi 629 migranti lasciati alla deriva, era diventata un simbolo. L’emblema di una crisi migratoria e diplomatica. Da una parte la Francia che aveva definito «vomitevole» l’atteggiamento del nuovo governo giallo-verde. Dall’altra l’Italia che «chiudeva i porti», come annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, e chiedeva ma...

Oltre 100 migranti soccorsi e riportati in Libia - è il primo respingimento di una nave italiana : Questa volta il rimorchiatore non ha invertito la rotta e dopo avere salvato da un sicuro naufragio 108 persone che navigavano su un gommone, ha rivolto la prua verso la Libia, sbarcando a Tripoli il suo carico di uomini e donne. Non era mai accaduto prima. Siamo dinanzi al primo vero e proprio respingimento in mare....

Asso 28 riporta 108 migranti in Libia : giallo soccorsi - l'Ue avvia verifiche. Salvini : «Gestione di Tripoli» : Il rimorchiatore Asso Ventotto, dopo aver recuperato 101 migranti in difficoltà, è arrivato ieri sera nel porto di Tripoli e li ha trasbordati su un battello della Guardia costiera...

Centootto migranti soccorsi e respinti in Libia da una nave italiana : Nonostante le raccomandazioni delle autorità europee, che hanno ricordato che la Libia non è un porto sicuro per i migranti, una nave italiana ha riaccompagnato nel porto di Tripoli 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Nessuno di loro ha potuto chiedere asilo politico.Continua a leggere

Toninelli ha annunciato un centro di coordinamento dei soccorsi in Libia : L'Italia sta aiutando la Libia a creare 'un centro di coordinamento dei soccorsi a Tripoli' per gestire l'emergenza migranti: lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ...

Messina - sbarco di 106 migranti/ Ultime notizie - soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia : Messina, sbarco di 106 migranti, utime notizie: soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia. L'imbarcazione non ha avuto difficoltà ad ottenere l'ok per l'approdo(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Migranti - i dubbi di De Falco (M5s) : “Ora verificare diritti umani in Libia e la loro capacità di coordinare i soccorsi” : Prima di tutto “bisogna verificare la condizione dei diritti umani in Libia” poiché “abbiamo criticato Minniti perché esternalizzava il problema”. E poi bisognerebbe comprendere la capacità della Marina libica “di un effettivo coordinamento dei soccorsi”. Il senatore del M5s Gregorio De Falco, noto per aver coordinato la prima fase di emergenza nel naufragio della Costa Concordia, interviene sul tema dei ...