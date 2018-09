Libia | Salvini | Escluso intervento militare | ma Italia deve essere

Libia - GUERRA A TRIPOLI : FRANCIA SOTTO ACCUSA/ Ultime notizie - dubbio di Salvini "qualcuno dietro gli scontri" : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “FRANCIA ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:53:00 GMT)

Salvini : 'No a soluzione militare in Libia'; Fico : 'Francia responsabile del caos' : La Libia è piombata nel caos [VIDEO] e, senza un valido supporto da parte di Paesi che hanno sempre sostenuto il governo internazionalmente riconosciuto, lo stesso esecutivo presieduto da Fayez al-Sarraj potrebbe rischare il tracollo. In base a quanto riferito in un tweet da parte dell'emittente al-Ahrar, violentissimi combattimenti tra le milizie della 7/a Brigata e le forze regolari libiche sono in corso nell'area Abu Salim. Nelle ultime ore ...

Libia - nuovi scontri a Tripoli | Salvini attacca Macron : 'La nuova crisi è colpa della Francia' : La Libia non è più un porto sicuro? " Chiedete alla Francia ", replica il vicepremier leghista, sostenuto nella sua posizione anche dal M5s. A partire dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta , e ...

Libia - l'intervento italiano è escluso. Salvini accusa Macron : «Problema lasciato dai francesi» : I soldati italiani non dovranno tornare a combattere in Libia, quasi 80 anni dopo la perdita dell'ex colonia nordafricana. Il governo smentisce «categoricamente» e a più voci...

Libia - Conte e Salvini : 'No a interventi militari' : Ma la crisi politica della Libia ha, secondo il leader leghista, un responsabile: 'Chiedete alla Francia', dice lasciando Palazzo Chigi, rispondendo ai cronisti che gli chiedono se alla luce della ...

Libia - stato di emergenza : Conte e Salvini - "No interventi militari"/ Tripoli - assedio ribelli contro Sarraj : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Libia - l'Onu convoca un vertice d'emergenzaSalvini : "Escludo un intervento militare" : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale

